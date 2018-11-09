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09.11.2018 13:54
Проект: В регионах

В Ингушетии до конца года создадут около тысячи новых рабочих мест

Текст: Алена Ларина (Магас)
До нового года в республике введут в эксплуатацию десять крупных социальных объектов, строительство которых ведется в рамках трех федеральных целевых программ.
Фото: Алена Ларина Фото: Алена Ларина
Фото: Алена Ларина

Это две школы, шесть детских садов, лечебное учреждение, а также объект благоустройства. С открытием учебных и дошкольных заведений в регионе появится более 600 новых ученических мест и более двух тысяч для дошкольников. В них также смогут трудоустроиться до тысячи жителей Ингушетии.

Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия
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По данным статистики, уровень безработицы в республике снизился за последнее десятилетие на 22,5 процента.

Если в 2008 году показатель общей безработицы в регионе составлял 49 процентов, то сейчас чуть более 26 процентов. За это же время уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии снизился с 25,3 до 8,9 процентов.

В республике ежегодной сдаются десятки крупных объектов - предприятия, социальные учреждения, многоквартирные жилые дома.

Только в этом году начато строительство 32 объектов в восьми муниципальных образованиях общей стоимостью более четырех миллиардов рублей.

Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия
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