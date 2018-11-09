В ингушских селах установят памятники в честь защитников Отечества

В каждом сельском поселении Ингушетии будут установлены монументы в память о тех, кто защищал родину с оружием в руках в различных войнах и вооруженных конфликтах, а также отдал свою жизнь и здоровье, ликвидируя последствия техногенных катастроф.

Это воины Великой Отечественной войны, участники войны в Афганистане, других военных конфликтов, ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной станции.

Памятники в честь конкретных жителей Ингушетии планируется установить к 2020 году, приурочив это к празднованию 75-й годовщины великой победы нашей страны над фашистами.

По словам главы республики Юнус-Бека Евкурова, чью память увековечить, будет решать общественная комиссия, которая соберет наиболее полную информацию о фронтовиках и других достойных земляках.

Он отметил, что героев Ингушетии знают и в других регионах страны. Так, две новые улицы Волгограда названы в честь уроженцев республики, участников Великой Отечественной войны, гвардии подполковников Джабраила Картоева и Японца Абадиева, доблестно воевавших на фронте.

Найти новых героев поможет региональное отделение общественной организации "Ветераны боевых действий России".