В ингушских селах установят памятники в честь защитников Отечества

Это воины Великой Отечественной войны, участники войны в Афганистане, других военных конфликтов, ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной станции.
Памятники в честь конкретных жителей Ингушетии планируется установить к 2020 году, приурочив это к празднованию 75-й годовщины великой победы нашей страны над фашистами.
По словам главы республики Юнус-Бека Евкурова, чью память увековечить, будет решать общественная комиссия, которая соберет наиболее полную информацию о фронтовиках и других достойных земляках.
Он отметил, что героев Ингушетии знают и в других регионах страны. Так, две новые улицы Волгограда названы в честь уроженцев республики, участников Великой Отечественной войны, гвардии подполковников Джабраила Картоева и Японца Абадиева, доблестно воевавших на фронте.
Найти новых героев поможет региональное отделение общественной организации "Ветераны боевых действий России".