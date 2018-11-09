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09.11.2018 12:38
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В ингушских селах установят памятники в честь защитников Отечества

Текст: Алена Ларина (Магас)
В каждом сельском поселении Ингушетии будут установлены монументы в память о тех, кто защищал родину с оружием в руках в различных войнах и вооруженных конфликтах, а также отдал свою жизнь и здоровье, ликвидируя последствия техногенных катастроф.
Фото: Алена Ларина Фото: Алена Ларина
Фото: Алена Ларина

Это воины Великой Отечественной войны, участники войны в Афганистане, других военных конфликтов, ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной станции.

Фото: Алена Ларина
В Башне Согласия в Магасе создадут этнографический музей

Памятники в честь конкретных жителей Ингушетии планируется установить к 2020 году, приурочив это к празднованию 75-й годовщины великой победы нашей страны над фашистами.

По словам главы республики Юнус-Бека Евкурова, чью память увековечить, будет решать общественная комиссия, которая соберет наиболее полную информацию о фронтовиках и других достойных земляках.

Он отметил, что героев Ингушетии знают и в других регионах страны. Так, две новые улицы Волгограда названы в честь уроженцев республики, участников Великой Отечественной войны, гвардии подполковников Джабраила Картоева и Японца Абадиева, доблестно воевавших на фронте.

Найти новых героев поможет региональное отделение общественной организации "Ветераны боевых действий России".

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия
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