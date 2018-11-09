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09.11.2018 14:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ставрополе на праздник хлеба собрались пекари со всей России

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Сергей Пархисенко/РГ Фото: Сергей Пархисенко/РГ
Фото: Сергей Пархисенко/РГ

В столице Ставрополья подходит к завершению ставший традиционным "Праздник хлеба на юге России".

Фото: depositphotos.com
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Как сообщает телекомпания ОТР, представители более чем двухсот предприятий из многих регионов России съехались в южный город, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Для начинающих опытные специалисты провели мастер-классы и познакомили с новыми технологиями выпечки. Производители показали технические достижения отрасли - новые печи, посуду для выпечки и приготовления.

Для завершения праздника в Ставрополе осталось только выбрать лучшего хлебопека. За почетное звание идет борьба между 12 претендентами. В приготовлении хлеба они могут пользоваться только водой, мукой и дрожжами.

- Это мероприятие проводится ежегодно. В девятый раз кавказский кубок по хлебопечению проводится в двух форматах: среди профессиональных команд и среди молодежи. Это и колледжи, и профессиональные учебные заведения, и хлебозаводы, - рассказал вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Бондаренко.

В "Празднике хлеба на юге России" ежегодно принимают участие более 2000 делегатов: руководители хлебопекарных, мукомольных и кондитерских предприятий; представители органов власти федерального и регионального уровней; руководители союзов потребительских обществ, отраслевых союзов; компании-производители и поставщики оборудования, сырья, ингредиентов; представители научных и экспертных кругов, общественных организаций, бизнес-сообщества.

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