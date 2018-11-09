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09.11.2018 16:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Врио мэра Махачкалы отправлен под домашний арест

Текст: Алена Ларина (Махачкала)
Абусупьян Гасанов. Фото: Официальный сайт города Махачкалы Абусупьян Гасанов. Фото: Официальный сайт города Махачкалы
Абусупьян Гасанов. Фото: Официальный сайт города Махачкалы

Задержанный в минувший четверг временно исполняющий обязанности главы администрации Махачкалы Абусупьян Гасанов отправлен под домашний арест. Об этом сообщили в Советском суде города.

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Пока чиновник пробудет под домашним арестом в течение десяти суток. Как пояснили в суде, срок будет продлен, если Гасанову предъявят обвинение.

Врио мэра обвиняется в превышении должностных полномочий и признал свою вину. По версии следствия, он нарушил закон при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ, чем был причинен значительный вред государству.

В настоящее время обязанности главы города временно исполняет заместитель мэра Мурад Алиев.

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