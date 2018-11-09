Врио мэра Махачкалы отправлен под домашний арест

Задержанный в минувший четверг временно исполняющий обязанности главы администрации Махачкалы Абусупьян Гасанов отправлен под домашний арест. Об этом сообщили в Советском суде города.

Пока чиновник пробудет под домашним арестом в течение десяти суток. Как пояснили в суде, срок будет продлен, если Гасанову предъявят обвинение.

Врио мэра обвиняется в превышении должностных полномочий и признал свою вину. По версии следствия, он нарушил закон при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ, чем был причинен значительный вред государству.

В настоящее время обязанности главы города временно исполняет заместитель мэра Мурад Алиев.