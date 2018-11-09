Четыре человека погибли при пожаре в шиномонтаже под Петербургом

При пожаре в шиномонтаже на улице Веселая в поселке Мурино Ленинградской области погибли четыре человека, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сейчас пожар потушен, начался разбор завалов. Рядом с местом происшествия сформирован штаб.

Шиномонтаж на улице Веселой был одним из самых крупных таких объектов в поселке Мурино.

Утром здесь произошел пожар. Он быстро охватил все помещения шиномонтажа и достиг площади 400 квадратных метров. Дым от возгорания был виден в северных районах Петербурга, сам поселок заволокло дымом.

В данное время на месте происшествия работают дознаватели и сотрудники следственных органов.