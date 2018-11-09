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09.11.2018 16:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

КС РФ разъяснил правила изменения территориальной подсудности дел

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Конституционный суд РФ разъяснил порядок изменения территориальной подсудности уголовных дел. По мнению судей, подобное решение должно приниматься только при наличии серьезных оснований и на самом высоком уровне - по обращению Генерального прокурора или его заместителя в Верховный Суд РФ.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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О проверке статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса РФ судей КС попросили фигуранты крупного коррупционного скандала во Владивостоке. Как следует из материалов суда, экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев, его брат, ранее возглавлявший компанию "Востокцемент" Андрей Пушкарев и бывший директор МУПВ "Дороги Владивостока" Андрей Лушников проходили сразу по нескольким уголовным делам - от взятки в особо крупном размере до коммерческого подкупа. Учитывая высокое положение обвиняемых в регионе и их потенциальную возможность влиять на правосудие, их дело было направлено на рассмотрение в Тверской районный суд Москвы. С соответствующим ходатайством выступил Генеральный прокурор РФ, который усомнился в возможности объективного и беспристрастного разбирательства дела в Приморье. Однако по мнению заявителей, поскольку в законе отсутствуют точно сформулированные основания для изменения территориальной подсудности, решение вопроса ставится в зависимость не от выраженной в законе воли законодателя, а от усмотрения правоприменительного органа. Тем самым нарушаются конституционные гарантии судебной защиты, а кроме того, не выполняются положения статьи 47 Конституции РФ: "Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом".

Судьи изучили материалы дела и обосновали свое решение ранее обнародованными правовыми позициями КС, поэтому решение вынесено без проведения публичных слушаний. Положения статьи 35 УПК РФ признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку законодатель должен принять во внимание тот факт, что "сохраняющееся фактическое влияние обвиняемого, в том числе обусловленное его положением до начала производства по данному уголовному делу, создает угрозу гарантиям объективного и беспристрастного правосудия".

Фото: Depositphotos.com
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- При наличии указанных обстоятельств вопрос об изменении территориальной подсудности данного уголовного дела рассматривается по обращению Генерального прокурора РФ или его заместителя судьей Верховного Суда РФ в рамках состязательного судебного разбирательства при обеспечении его участникам гарантий справедливого правосудия, - указал КС, - что предполагает при выборе суда учет мнения сторон о наличии каких-либо препятствий к передаче дела в определенный суд и соблюдение принципа доступности правосудия (территориальная и транспортная доступность, технические возможности видеоконференцсвязи).

КС также указал, что "решение об изменении территориальной подсудности уголовного дела может быть обжаловано или на него может быть принесено представление прокурора в установленном порядке". При этом за законодателем остается право совершенствовать правила изменения территориальной подсудности уголовных дел, принятые в целях обеспечения беспристрастного разбирательства. Например, возможно допустить рассмотрение дела на той же территории, но судом другого региона или субъекта федерации, или же наоборот, судом по территориальной подсудности - но в другом регионе.

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