Полиция задержала водителя, насмерть сбившего девочку под Петербургом

В Ленинградской области задержан 59-летний мужчина, который, как считают в полиции, накануне вечером сбил 10-летнюю девочку. Она скончалась сразу же, а сам водитель уехал с места происшествия.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, трагедия произошла в городе Подпорожье на улице Ленина. Девочка переходила дорогу по "зебре".

Сам же водитель Chevrolet Niva, как утверждают в полиции, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области конкретизируют, что мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения и в тот вечер управлял автомобилем без водительского удостоверения.