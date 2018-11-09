Учителя из Петербурга обязали удалить сообщение об утечке ЕГЭ

В Москве Дорогомиловский районный суд удовлетворил требования Рособрнадзора и обязал петербургского учителя Дмитрия Гущина удалить информацию об утечках заданий ЕГЭ со своей страницы в соцсетях, сообщает ТАСС. Кроме того, эта информация, также должна быть удалена со страниц сетевого издания "Новые Известия online".

Напомним, иск по защите деловой репутации к учителю из Санкт-Петербурга Дмитрию Гущину ("Учитель года-2007") Рособрнадзор подал после того, как тот заявил об утечках заданий по математике и химии в интернет. Эта информация появилась в начале июня во время основного периода проведения ЕГЭ в России. Рособрнадзор посчитал это заявление провокацией и подал иск в суд за публикацию непроверенной информации.

"Исковые требования удовлетворить", - сообщает судья Наталья Морозова.

Суд обязал удалить все материалы. Кроме того, в течение десяти дней с момента вступления решения в силу издание и учитель должны будут опровергнуть распространенные сведения, опубликовав решение по делу у себя на страницах в интернете.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд.