Университетские театры мира съедутся в Петербург на "ТургеневFEST"

В честь года Тургенева в России с 12 по 16 ноября в Северной столице пройдет международный фестиваль университетских театров "ТургеневFEST". На малой сцене БДТ имени Товстоногова зрителям покажут самые разные интерпретации произведений классика: от кинетического театра до "Дворянского гнезда" в корейских реалиях. Свои работы петербуржцам представят театры из Италии, США, Германии, Южной Кореи, Армении, Индонезии, Литвы и, конечно, России.

Всего в течение пяти дней выступят десять университетских коллективов. Главная особенность фестиваля - в его многоязычии: спектакли будут идти на русском, английском и итальянском, что в прямом смысле позволит гостям взглянуть на знакомые литературные произведения по-новому. А помогут в этом переводчики-синхронисты, которые будут работать на каждой из постановок.

- "ТургеневFEST" - это возможность увидеть интерпретацию русской классики представителями разных культур. Главная идея фестиваля - развивать международные художественные и академические связи путем распространения русской культуры внутри и за пределами России, - подчеркивает организатор фестиваля, руководитель направления стратегических проектов Ассоциации выпускников СпбГУ Максим Фишелев.

Но "ТургеневFEST" - это не только показ спектаклей, но и соревнование между театрами. Выбирать лучший из них будет авторитетное жюри, куда вошли директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, заслуженная артистка РФ Анна Ковальчук, директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица, писатель Андрей Аствацатуров, главный редактор Театрального журнала Марина Дмитревская и композитор Владимир Раннев.

Фестиваль организован Ассоциацией выпускников СПбГУ и пройдет в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.