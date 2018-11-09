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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Университетские театры мира съедутся в Петербург на "ТургеневFEST"

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)

В честь года Тургенева в России с 12 по 16 ноября в Северной столице пройдет международный фестиваль университетских театров "ТургеневFEST". На малой сцене БДТ имени Товстоногова зрителям покажут самые разные интерпретации произведений классика: от кинетического театра до "Дворянского гнезда" в корейских реалиях. Свои работы петербуржцам представят театры из Италии, США, Германии, Южной Кореи, Армении, Индонезии, Литвы и, конечно, России.

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Всего в течение пяти дней выступят десять университетских коллективов. Главная особенность фестиваля - в его многоязычии: спектакли будут идти на русском, английском и итальянском, что в прямом смысле позволит гостям взглянуть на знакомые литературные произведения по-новому. А помогут в этом переводчики-синхронисты, которые будут работать на каждой из постановок.

- "ТургеневFEST" - это возможность увидеть интерпретацию русской классики представителями разных культур. Главная идея фестиваля - развивать международные художественные и академические связи путем распространения русской культуры внутри и за пределами России, - подчеркивает организатор фестиваля, руководитель направления стратегических проектов Ассоциации выпускников СпбГУ Максим Фишелев.

Но "ТургеневFEST" - это не только показ спектаклей, но и соревнование между театрами. Выбирать лучший из них будет авторитетное жюри, куда вошли директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, заслуженная артистка РФ Анна Ковальчук, директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица, писатель Андрей Аствацатуров, главный редактор Театрального журнала Марина Дмитревская и композитор Владимир Раннев.

Фестиваль организован Ассоциацией выпускников СПбГУ и пройдет в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

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