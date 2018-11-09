В Карелии успешно прошел день активной подписки на "РГ"

В Петрозаводске прошел "День активной подписки" на издания "Российской газеты". Около двухсот человек теперь будут получать ежедневную газету, журнал "Родина", а также "Российскую газету - Неделя".

- Мы специально подготовили для жителей Карелии доступные льготные цены, - сказала на открытии мероприятия директор по распространению Акционерного общества "Издательство "Российская газета" Лариса Бортник. - Наши издания - ежедневная газета и "толстушка", журнал "Родина". Каждый здесь сможет найти для себя интересный материал - и новости, и репортажи, и интервью, и комментарии. Надеемся, что газеты и журнал понравятся и у нас появятся новые постоянные читатели.

Ларису Бортник поддержала руководитель Управление федеральной почтовой связи Республики Карелия Ирина Горелова. Она заметила, что сегодня у людей много гаджетов, они ими увлекаются и перестают, к сожалению, читать. А грамотность, лаконичность, профессионализм в текстах должны быть. И "Российская газета" этим как раз и отличается.

Кстати, почтовики вместе с издательством "Российской газеты" провели большую работу при подготовке "Дня активной подписки": в отделениях связи демонстрировали презентации об изданиях "РГ", доставили рекламные листовки по домашним адресам, пригласили постоянных и потенциальных подписчиков на мероприятие. И они не подвели, снова выбрали любимые издания.

Нужно отметить, что "День активной подписки" прошел в очень теплой и дружественной атмосфере. Читатели интересовались изданиями "РГ", с удовольствием брали с собой журнал "Родина". Многие жители Карелии открывали его для себя и оформляли подписку. А сотрудники УФПС сказали, что впервые смогли увидеть такой высокий уровень организации и проведения подписной акции.

Подписку жители оформили не только себе, но и своим близким и родственникам. А глава Карелии Артур Парфенчиков, министр регионального МЧС Сергей Шугаев, руководитель государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков оформили благотворительные подписки на ежедневную "Российскую газету", журнал "Родина" и толстушку. Теперь эти издания будут получать и читать в Национальной библиотеке Карелии, центральной библиотеке им. Д.Я.Гусарова, библиотеке город Суоярви, Кондопожской центральной библиотеке им. Б.Е.Кравченко, петрозаводском доме-интернате для ветеранов.

Всего же, по словам Ларисы Бортник, в Петрозаводске оформили около двухсот подписок: порядка ста - на ежедневную газету и 60 - на журнал "Родина". Все подписчики получили памятные сувениры от "Российской газеты".