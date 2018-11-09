Новости

СК опроверг заявления об отказе дознавательницы из Уфы пройти полиграф 15:05
Археологи сообщили о важном открытии в Румынии 15:00
Махачкалу возглавил заместитель ранее задержанного врио мэра 14:57
Путин и Назарбаев подписали план совместных действий 14:57
Подводники ВМС США будут имитировать российские субмарины 14:54
Стихия нанесет по Москве снежный удар 14:50
Москва и Минск примут зеркальные меры при размещении дивизии США в Польше 14:50
Владимирский вице-губернатор ушел в отставку 14:49
Москвич попал в больницу после охоты на таракана 14:46
Эксперт оценил идею ввести новую систему техосмотра автомобилей 14:45
Глава полиции Кубани Владимир Виневский ушел в отставку 14:40
Найдено объяснение загадочным следам возрастом 310 миллионов лет 14:38
В Ростове создадут технологию выращивания "живых" имплантов 14:35
Опубликовано последнее прижизненное фото Николая Караченцова 14:34
Путин: РФ хочет довести долю расчетов в нацвалютах с Казахстаном до 75% 14:31
Болельщики "Реала" выбрали нового главного тренера команды 14:28
В Москве завершается подготовка к установке памятника Солженицыну 14:25
Минстрой: Надо ограничить коммерческое использование участков после сноса ветхих домов 14:21
В Карелии успешно прошел день активной подписки на "РГ" 14:18
Цена на нефть WTI впервые с 8 марта опустилась ниже 60$ за баррель 14:14
В Ставрополе на праздник хлеба собрались пекари со всей России 14:12
Молодежная сборная РФ по хоккею проиграла третий матч суперсерии 14:02
Астрономы рассказали о жестокой битве на краю Млечного Пути 13:51
Полицейские нашли в лесу под Екатеринбургом крупную партию наркотиков 13:44
В Госдуме оценили последствия отмены визита главы МИД Австрии 13:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
09.11.2018 14:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Карелии успешно прошел день активной подписки на "РГ"

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Светлана Цыганкова/РГ День единой подписки в Петрозаводске Фото: Светлана Цыганкова/РГ
День единой подписки в Петрозаводске Фото: Светлана Цыганкова/РГ

В Петрозаводске прошел "День активной подписки" на издания "Российской газеты". Около двухсот человек теперь будут получать ежедневную газету, журнал "Родина", а также "Российскую газету - Неделя".
Рекламные объявления дореволюционной "Родины"

- Мы специально подготовили для жителей Карелии доступные льготные цены, - сказала на открытии мероприятия директор по распространению Акционерного общества "Издательство "Российская газета" Лариса Бортник. - Наши издания - ежедневная газета и "толстушка", журнал "Родина". Каждый здесь сможет найти для себя интересный материал - и новости, и репортажи, и интервью, и комментарии. Надеемся, что газеты и журнал понравятся и у нас появятся новые постоянные читатели.

Ларису Бортник поддержала руководитель Управление федеральной почтовой связи Республики Карелия Ирина Горелова. Она заметила, что сегодня у людей много гаджетов, они ими увлекаются и перестают, к сожалению, читать. А грамотность, лаконичность, профессионализм в текстах должны быть. И "Российская газета" этим как раз и отличается.

Кстати, почтовики вместе с издательством "Российской газеты" провели большую работу при подготовке "Дня активной подписки": в отделениях связи демонстрировали презентации об изданиях "РГ", доставили рекламные листовки по домашним адресам, пригласили постоянных и потенциальных подписчиков на мероприятие. И они не подвели, снова выбрали любимые издания.

Нужно отметить, что "День активной подписки" прошел в очень теплой и дружественной атмосфере. Читатели интересовались изданиями "РГ", с удовольствием брали с собой журнал "Родина". Многие жители Карелии открывали его для себя и оформляли подписку. А сотрудники УФПС сказали, что впервые смогли увидеть такой высокий уровень организации и проведения подписной акции.

Подписку жители оформили не только себе, но и своим близким и родственникам. А глава Карелии Артур Парфенчиков, министр регионального МЧС Сергей Шугаев, руководитель государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков оформили благотворительные подписки на ежедневную "Российскую газету", журнал "Родина" и толстушку. Теперь эти издания будут получать и читать в Национальной библиотеке Карелии, центральной библиотеке им. Д.Я.Гусарова, библиотеке город Суоярви, Кондопожской центральной библиотеке им. Б.Е.Кравченко, петрозаводском доме-интернате для ветеранов.

Всего же, по словам Ларисы Бортник, в Петрозаводске оформили около двухсот подписок: порядка ста - на ежедневную газету и 60 - на журнал "Родина". Все подписчики получили памятные сувениры от "Российской газеты".

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посол Австрии вызван в МИД РФ из-за шпионского скандала
В Госдуме назвали глупостью санкции США против РФ из-за Донбасса
Правила техосмотра автомобилей предложили изменить
Четыре человека погибли при пожаре в шиномонтаже под Петербургом
Стихия нанесет по Москве снежный удар