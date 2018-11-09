В Коми суд вынес приговор банде из 20 человек

Верховный суд Коми признал виновными 20 участников группировки "Ифы-Козлова". На их счету десятки преступлений, совершенных в 1990-2000 годах: убийства и покушения на убийства, бандитизм, мошенничество, незаконный оборот оружия и наркотиков, захват заложников.

Двоих членов банды - лидера Юрия Козлова и активного участника Дениса Армякова - ждет пожизненный срок. Их также оштрафовали на 1,5 миллиона и 1,2 миллиона рублей соответственно.

Еще 18 человек в зависимости от характера совершенных действий проведут в местах лишения свободы от 7 до 25 лет. При этом большинство из них будут отбывать наказание в колониях строгого режима, приводит информацию региональной прокуратуры агентство "Интерфакс".

Денежные средства и имущество фигурантов дела на общую сумму свыше 200 миллионов рублей суд сохранил под арестом.