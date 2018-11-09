В Ленобласти рыбинспектора заподозрили в браконьерстве

В Кингисеппском районе Ленинградской области сотрудники регионального управления ФСБ пресекли деятельность группы браконьеров, занимавшейся добычей семги.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, организующую роль в незаконной деятельности играл сотрудник отдела государственного контроля надзора и рыбоохраны Северо-Западного управления Росрыболовства.

Сейчас в отношении этого сотрудника возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями".

Стоит отметить, что в Ленобласти добыча семги запрещена. Ловить эту ценную рыбу можно только на специальных промысловых участках, предназначенных для любительской рыбалки или спортивной.