В Петербурге иномарка протаранила микроавтобус программы "Вести"

В Петербурге начата проверка ДТП с тремя автомобилями. Иномарка протаранила микроавтобус съемочной группы "Вести", который в свою очередь наехал на легковушку.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла возле дома №95/1 по проспекту Обуховской обороны.

Водитель автомобиля Mitsubishi неожиданно влетел в машину съемочной группы. По словам очевидцев, водитель иномарки уходил от погони. Но в Управлении ГИБДД уточинли, что Mitsubishi никто не преследовал.

От удара микроавтобус Ford развернуло, и он врезался в автомобиль KIA Ceed. В результате ДТП легкие травмы получила 17-летняя девушка, находившаяся на пассажирском сидении Mitsubishi.