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09.11.2018 09:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге иномарка протаранила микроавтобус программы "Вести"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге начата проверка ДТП с тремя автомобилями. Иномарка протаранила микроавтобус съемочной группы "Вести", который в свою очередь наехал на легковушку.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла возле дома №95/1 по проспекту Обуховской обороны.

Водитель сбил ребенка и покинул место ДТП под Петербургом

Водитель автомобиля Mitsubishi неожиданно влетел в машину съемочной группы. По словам очевидцев, водитель иномарки уходил от погони. Но в Управлении ГИБДД уточинли, что Mitsubishi никто не преследовал.

От удара микроавтобус Ford развернуло, и он врезался в автомобиль KIA Ceed. В результате ДТП легкие травмы получила 17-летняя девушка, находившаяся на пассажирском сидении Mitsubishi.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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