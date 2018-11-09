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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге отметят творческий юбилей худрука Александринского театра

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Петербурге с 12 по 17 ноября пройдут мероприятия в честь 50-летия творческой деятельности народного артиста России, лауреата Государственных премий, художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина.
Фото: пресс-служба Александринского театра Фото: пресс-служба Александринского театра
Фото: пресс-служба Александринского театра

- Для меня этот юбилей - в первую очередь, возможность особого, аналитического взгляда на собственную творческую биографию, - говорит Валерий Фокин.

Фото: Пресс-служба Театра "У Моста"
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На Новой сцене Александринского театра состоится цикл творческих встреч "Неизвестный Фокин", который откроет 12 ноября встреча с артистом Антоном Шагиным. О работе с режиссером расскажут народные артисты России Авангард Леонтьев (13 ноября), Константин Райкин (14 ноября), Евгений Миронов (17 ноября). 13 ноября на Новой сцене будет открыта фотовыставка "Фокин. Начало" - от первых спектаклей режиссера, поставленных в Московском театре "Современник", до спектаклей, созданных в Центре им. Мейерхольда и на других сценах Москвы и мира. В этот же день в Медиастудии Новой сцены стартует ретроспектива фильмов-спектаклей Фокина, зрители смогут увидеть телеверсии постановок "Нумер в гостинице города NN" (2003), "Превращение" (1995), "Иван Фёдорович Шпонька и его тетушка" (1976).

15 ноября на Новой сцене Александринского театра Михаил Швыдкой проведет Открытое интервью с Валерием Фокиным. 16 ноября в Медиастудии состоится презентация проекта фильма "Огонь" (по спектаклю "Сегодня. 2016 - …") при участии режиссера фильма Валерия Фокина, художника Николая Рощина, автора сценария Кирилла Фокина и продюсеров картины.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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С 13 по 17 ноября в Петербурге пройдут мероприятия, посвященные XVII Европейской Театральной Премии и XV Европейской премии "Новая театральная реальность". Проект включен в программу VII международного культурного форума. Лауреатом премии стал Валерий Фокин. Европейская Театральная Премия является одним из крупнейших мировых культурных событий. Торжественная церемония вручения Европейской Театральной Премии, а также премии "Новая театральная реальная реальность" состоится 17 ноября в Александринском театре.

Постановщик церемонии - главный режиссер Александринского театра Николай Рощин. В рамках программы Премии состоятся показы спектаклей Валерия Фокина "Швейк. Возвращение" (14, 15 ноября), "Сегодня. 2016. - …" (16 ноября), "Маскарад. Воспоминания будущего" (17 ноября) и Международная конференция, посвященная его творчеству (17 ноября, Новая сцена Александринского театра).

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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