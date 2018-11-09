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09.11.2018 16:06
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге подведут итоги "Русских сезонов" в Италии

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)

На деловой площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума обсудят влияние "Русских сезонов" на дипломатию. В этом году фестиваль прошел более чем в 70 городах Италии и представил гостям выставки, театральные и танцевальные премьеры, концерты. О перспективах долгосрочного сотрудничества на этом примере эксперты будут говорить в рамках панельной дискуссии, которая пройдет 16 ноября в Российском этнографическом музее.

Фото: РИА Новости
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О результатах масштабного фестиваля в 2018 году и перспективах развития проекта расскажут заместитель Министра культуры Российской Федерации Павел Степанов и директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев. Также итоги участия в итальянских сезонах подведут генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая, заслуженный мастер спорта, продюсер Илья Авербух, художественный руководитель Российского государственного академического Театра драмы имени Пушкина Валерий Фокин.

С итальянской стороны в дискуссии примут участие посол Италии в России Паскуале К. Террачано, директор Пикколо-театро Серджио Эскобар, кинорежиссер Паоло Дженовези и другие представители культурных учреждений, дипломаты, политики, общественные деятели.

- Международный культурный обмен - важнейший процесс взаимообогащения культур мира. Я полагаю, что именно культура сегодня способна объединить нации и народы. Красота музыки, танца, изобразительного искусства понятна без слов. На мероприятиях "Русских сезонов" мы видим колоссальный интерес иностранной публики к нашей культуре: в Италии, например, почти всегда аншлаги и очереди, - подчеркивает директор "Русских сезонов" Алексей Лебедев.

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В ходе дискуссии эксперты также затронут темы функционирования зарубежных культурных центров, развития отношений побратимства между регионами разных стран, взаимодействия государственных, общественных и предпринимательских организаций по укреплению положительного имиджа страны на мировой арене, использования историко-культурного наследия в целях расширения межкультурного диалога и другие.

Напомним, Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в Северной столице с 15 по 17 ноября - в этом году он станет уже седьмым по счету.

Культура Культурный обмен Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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