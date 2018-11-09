В Петербурге собрались запретить рекламу лекарств во время мультиков

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы выступили против перерыва детских передач на телевидении на рекламу медикаментов. Причем это касается не только самих лекарств, но и методов народной медицины.

"Предлагаемые меры направлены на защиту восприимчивой детской психики от агрессивной маркетинговой атаки", поясняют в пресс-службе ЗакСа.

По мнению депутатов, реклама во время детских программ стала "золотой жилой", и мало кто задумывается о том влиянии, которое она оказывает на юных зрителей.

Поправки в федеральный закон "О рекламе" уже одобрены на заседании комитета по законодательству ЗакСа, а в ближайшее время предложение рассмотрят на заседании городского парламента.