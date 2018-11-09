В Петербурге трое ранены при столкновении "скорой" и мусоровоза

В Петербурге возле дома №48 по улице Кораблестроителей автомобиль скорой помощи столкнулся с мусоровозом.

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отмечают, что медицинский автомобиль вез пациента в больницу.

Во время аварии мужчина 1933 года рождения, которому требовалась госпитализация, получил травмы средней тяжести.

Также ранены врач и водитель кареты "скорой". Всех их доставил в больницу оперативно прибывший на место происшествия другой медицинский автомобиль.

По факту ДТП в региональном управлении ГИБДД проводят проверку.