В Вологде проверят органы опеки после избиения двух детей

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины, который жестоко избил двух своих пасынков. Параллельно начата проверка местных органов опеки и попечительства, которые, как считают в правительстве региона, знали, что ситуация в семье требует немедленного вмешательства, но занимались бюрократией.

Как сообщает Следственный комитет по Вологодской области, в больницу обратилась мать детей. Она привезла на осмотр врачам своего старшего сына, у которого обнаружилась травма бедренной кости.

Опытные врачи сразу поняли, что это последствия жесткого избиения. С женщиной был также семимесячный ребенок. Врачи попросили разрешения осмотреть и его.

Выяснилось, что у грудничка черепно-мозговая травма. Было принято решение госпитализировать и младшего ребенка.

Данные о пострадавших детях больница передала в правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении отчима. Сейчас мужчина задержан.

Тем временем свою проверку начали власти региона. По сообщению пресс-службы губернатора Вологодской области, выяснилось, что городские органы опеки ранее получали сообщения об этой семье. В частности, городское учреждение соцзащиты после получения последнего сигнала лишь спустя шесть дней обратилось в комплексный центр социального обслуживания. Причем, данные были переданы не через современные каналы связи, а обычным письмом по почте.

Между тем, когда сотрудники центра все же пришли на проверку в семью, то дома они никого не обнаружили. Как выяснилось, мать с детьми в очередной раз находилась в больнице после рукоприкладства отчима.

Осматривавшие пациентов врачи вновь обратились в органы опеки, передали, что детей бьют. Но это сообщение, как говорят в правительстве, вновь было проигнорировано.

- Я считаю, что налицо вопиющая халатность должностных лиц, проигнорировавших множественные обращения, - прокомментировал ситуацию губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Глава региона направил в мэрию города письмо с требованием провести служебную проверку деятельности управления социальной защиты и принять дисциплинарные меры в отношении конкретных специалистов и руководителей. Также губернатор обратился в прокуратуру Вологодской области с просьбой организовать внеплановую проверку того, как в городе исполняются полномочия в сфере опеки и попечительства.