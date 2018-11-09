В Вологде задержали мать избитых детей

В Вологде в рамках расследования уголовного дела по причинению тяжких травм двум братьям - семи месяцев и двух лет - задержали их мать. Задержан также и ее сожитель, избивавший детей. Как сообщили в региональном Следственном комитете, будет решаться вопрос об их аресте.

Все выяснилось после того как 25-летняя женщина обратилась в детскую больницу. У старшего мальчика обнаружили травму бедренной кости. Медики решили сразу проверить и семимесячного малыша, которого мать принесла с собой. У него диагностировали черепно-мозговую травму и переломы ребер. Оба ребенка госпитализированы.

Домой к женщине отправились сотрудники правоохранительных органов. И выяснилось, что травмы детям нанес ее 23-летний сожитель, который имеет не снятую и не погашенную судимость и находится на испытательном сроке. С молодой женщиной он жил с сентября нынешнего года и постоянно конфликтовал. Как считают в СК, исходя из телесных повреждений на теле мальчиков, дети в семье подвергались систематическому насилию. Мать знала о травмах младшего сына, но не сообщила в полицию и не обратилась за медицинской помощью.

Кроме того, о неблагополучной семье знали и органы опеки Вологды, туда поступило сообщение. Но руководство переадресовало сигнал в комплексный центр социального обслуживания только через шесть дней. В качестве канала коммуникации городские чиновники выбрали не современные средства связи, а почтовое письмо. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников потребовал провести срочную служебную проверку.

Уголовное дело о причинении тяжелых травм двум малолетним детям передано в производство следователей первого отдела по расследованию особо важных дел. Возбуждено уголовное дело и по факту допущенной халатности. Следователи тщательно изучат и проанализируют все обстоятельства, включая действия или бездействие должностных лиц всех органов системы профилактики.