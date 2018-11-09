Новости

ДНР: СБУ готовит провокации с потоплением кораблей 18:10
В ЕС не удовлетворены "достижениями" Украины в области борьбы с коррупцией 18:08
РФ подписала конвенцию Совета Европы о защите культурных ценностей 18:06
СМИ: В центре Киева прогремели три взрыва 18:05
В США проверяют информацию о стрельбе в школе 18:05
Нападение в Мельбурне расценили как теракт 18:04
Медведев проведет совещания по исполнению майского указа президента 17:50
В Вологде задержали мать избитых детей 17:48
В Госдуме раскритиковали слова экс-главы РВСН Виктора Есина о "Периметре" 17:33
Василий Шестаков: Самбо может уже вскоре получить олимпийское признание 17:29
Посол Австрии отказался раскрывать содержание беседы в МИД РФ 17:22
Университетские театры мира съедутся в Петербург на "ТургеневFEST" 17:18
Видео: В центре Ростова перевернулся грузовик с живой рыбой 17:15
Директор Росгвардии поздравил полицию с праздником 17:13
Большой кроссовер Hyundai Palisade представят в ноябре 17:11
Туктамышева: Хочу выступить в Японии лучше, чем в Канаде 17:05
В Казани пройдет чемпионат Европы по триатлону на дистанции спринт 17:00
В Самарской области из-за взрыва снаряда пострадали четверо 17:00
СМИ: "Рома" проявила интерес к полузащитнику ЦСКА Ахметову 16:52
КС РФ разъяснил правила изменения территориальной подсудности дел 16:51
Росстат зафиксировал слабый рост цен на бензин 16:42
Врио мэра Махачкалы отправлен под домашний арест 16:41
Роспотребнадзор выявил 20 предприятий-фантомов молочной продукции 16:40
У рухнувшего под Тверью вертолета отказали двигатели 16:30
Белорусские производители примут участие в двух ярмарках в Петербурге 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
09.11.2018 17:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологде задержали мать избитых детей

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

В Вологде в рамках расследования уголовного дела по причинению тяжких травм двум братьям - семи месяцев и двух лет - задержали их мать. Задержан также и ее сожитель, избивавший детей. Как сообщили в региональном Следственном комитете, будет решаться вопрос об их аресте.

Все выяснилось после того как 25-летняя женщина обратилась в детскую больницу. У старшего мальчика обнаружили травму бедренной кости. Медики решили сразу проверить и семимесячного малыша, которого мать принесла с собой. У него диагностировали черепно-мозговую травму и переломы ребер. Оба ребенка госпитализированы.

Центральный аппарат СК расследует дело об избиении мальчика в Вологде

Домой к женщине отправились сотрудники правоохранительных органов. И выяснилось, что травмы детям нанес ее 23-летний сожитель, который имеет не снятую и не погашенную судимость и находится на испытательном сроке. С молодой женщиной он жил с сентября нынешнего года и постоянно конфликтовал. Как считают в СК, исходя из телесных повреждений на теле мальчиков, дети в семье подвергались систематическому насилию. Мать знала о травмах младшего сына, но не сообщила в полицию и не обратилась за медицинской помощью.

Кроме того, о неблагополучной семье знали и органы опеки Вологды, туда поступило сообщение. Но руководство переадресовало сигнал в комплексный центр социального обслуживания только через шесть дней. В качестве канала коммуникации городские чиновники выбрали не современные средства связи, а почтовое письмо. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников потребовал провести срочную служебную проверку.

Уголовное дело о причинении тяжелых травм двум малолетним детям передано в производство следователей первого отдела по расследованию особо важных дел. Возбуждено уголовное дело и по факту допущенной халатности. Следователи тщательно изучат и проанализируют все обстоятельства, включая действия или бездействие должностных лиц всех органов системы профилактики.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме раскритиковали слова экс-главы РВСН Виктора Есина о "Периметре"
Посол Австрии отказался раскрывать содержание беседы в МИД РФ
АТОР: Цены на курорты Турции могут вырасти на 50 процентов
Правила техосмотра автомобилей предложили изменить
Стихия нанесет по Москве снежный удар