В Заполярье обезвредили 71 немецкую мину времен войны

В районе озера Чапр Мурманской области пограничники нашли 71 немецкую мину калибром 81 миллиметр времен Великой Отечественной войны. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Опасная находка была обнаружена в 22 километрах от поселка Титовка.

- Мины лежали прямо на земле, - отметили в пресс-службе. - Было принято решение подорвать их на месте обнаружения, эта операция была успешно выполнена.

Общая масса взрывчатого вещества в них составляла 37 килограммов в тротиловом эквиваленте.