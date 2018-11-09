Личному составу крымского УФСБ представлен новый начальник

Назначен новый начальник УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. Им стал 48-летний генерал-лейтенант Леонид Михайлюк, который переехал в Симферополь из Калининграда. Сегодня он представлен личному составу ведомства.

По сообщению пресс-службы УФСБ, Михайлюк работает в органах госбезопасности уже более 35 лет. Свою службу он начал в 1984 году в Дальневосточном пограничном округе. А с 1992-го по 2001-й работал в Республике Адыгея, где возглавлял отдел по борьбе с терроризмом.

С 2001 по 2011 год занимал должность заместителя начальника УФСБ России по Пермскому краю. С 2011 по 2016-й руководил УФСБ России по Вологодской области. А последние два года возглавлял региональное управление ФСБ в Калининградской области.

За время службы получил правительственные награды - орден Александра Невского, орден Мужества, орден "За личное мужество", орден "За военные заслуги", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медаль "За отвагу", Благодарность Президента Российской Федерации.

Экс-начальник УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Виктор Палагин возглавлял управление с апреля 2014 года. На днях губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников вручил ему знак отличия "За заслуги перед Севастополем".