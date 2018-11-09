На Кубани обнаружили уникальный фронтовой истребитель ЛаГГ-3

Недалеко от поселка Виноградного Крымского района Кубани поисковики нашли части советского военного самолета ЛаГГ-3, который выпускался до 1943 года. Первые серии этих истребителей делались из сосны, березового шпона и фанеры с использованием модифицированных смол древесины (дельта-древесина), и поэтому обнаружить этот самолет, сбитый во время Великой Отечественной, - большая редкость.

За раскопками, которые ведут члены краевой организации "Кубанский плацдарм", управления ФССП России по краю, курсанты и офицеры Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, наблюдал корреспондент "РГ".

В 1943 году в этих местах развернулось самое ожесточенное в истории воздушное сражение. Фашисты сосредоточили на Кубани до 1000 самолетов, в том числе 250 истребителей. Противостояла им авиация Северо-Кавказского фронта, в состав которой в начале апреля 1943 года входили сотни штурмовиков и 270 истребителей разных модификаций. В боях за укрепленный район, названный "Голубой линией", советской авиации удалось создать превосходство в силах и захватить господство в воздухе. Над отдельными участками фронта протяженностью 25-30 километров в день происходило до 40 воздушных боев, в каждом из которых с обеих сторон участвовало по 50-80 самолетов.

Место, где идет работа, расположено возле плантации виноградников в овраге, заросшем деревьями и кустарником. Чтобы сюда добраться, приходится пробираться через кустарники и поваленные деревья. От одной ямы до другой приходилось буквально пробираться через кучи упавших веток. Исследователи разбились на группы и с помощью металлоискателей занялись поиском разбросанных узлов машины. Глубина раскопок в отдельных местах достигала полутора метров.

И вот первая удача: из-под земли появились части приборной доски и патроны, затем части стальной защиты двигателя (они пробиты осколками или даже пулями). К концу дня удалось также достать водяной радиатор самолета и, наконец, части двигателя с табличками заводов-изготовителей - это самая ценная находка, ведь по ней можно определить, в какую часть отправлялся истребитель, а там уже узнать имя пилота.

По словам эксперта проекта "Небо Родины" Константина Стрельбицкого, уникальность находки в том, что в конструкции самолета имеется много древесины, которая при падении машины обычно сгорает дотла, а от взрыва детали стоек и двигателя разбрасываются на десятки метров. Найти их и сложить вместе чрезвычайно трудно.

- Точных координат падения самолета у нашей группы не было, - рассказывает руководитель Ассоциации поисковых отрядов "Кубаньпоиск" Виталий Фоменко. - Сначала отправились в соседний Абинский район, а уже затем переместились к поселку Виноградному. Именно здесь недавно были перезахоронены останки погибшего советского летчика. По воспоминаниям местных жителелй и архивным документам мы выяснили, что у поселка был сбит именно самолет. Поэтому решили исследовать место прежней могилы. Удалось выкопать мелкие обломки крылатой машины, части двигателя и радиатор с номерными знаками, а также фрагменты скелета. А главное - установить, что самолет - это именно ЛаГГ-3.

Главным инструментом в раскопках служат лопата, металлоискатель и щетки, которыми очищают найденные детали.

Так благодаря усилиям 80 человек удалось практически раскрыть еще одну тайну, унесенную войной. Детали машины лежали под метровым слоем земли в овраге. Поэтому его не слишком сильно разбросало от взрыва: удалось найти составляющие железные узлы ЛаГГ-3.

По деталям с номерами удалось установить имя пилота. Но оно пока не разглашается, так как необходимо провести дополнительные мероприятия, подтверждающие доказательную базу найденных артефактов, а затем попытаться найти родственников пилота.

Справка "РГ"



Самолет ЛаГГ-3 - одноместный одномоторный поршневой истребитель-моноплан, стоявший на вооружении советских ВВС РККА во время Второй мировой войны. Наиболее эффективно проявили себя ЛаГГ-3 в подразделениях ПВО при отражении в 1941 году массированных налетов фашистской авиации на Москву. Знаменитый летчик-истребитель Герой Советского Союза Георгий Костылев успешно воевал на ЛаГГ-3, и с 1941 по 1943 год сбил 30 немецких и финских самолетов. Закончили войну ЛаГГ-3 на Дальнем Востоке, где применялись в ходе боевых действий против Японии. С 1941 по 1944 год было выпущено 6528 самолетов ЛаГГ-3.