На реке Кубань в Краснодаре паром сел на мель

В черте Краснодара утром на переправе через реку Кубань судно село на мель. По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, паром направлялся из южной столицы в поселок Новый Республики Адыгея.

Из-за повисшего над водой густого тумана капитан приостановил движение, а затем судно отнесло на мелководье. На борту находилось три человека.

- К месту происшествия были направлены оперативная группа Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, а также судно МЧС России для возможной эвакуации пассажиров. Однако в 10 часов утра паром продолжил движение, и высадки людей не потребовалось, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.