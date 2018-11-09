В аэропорту Краснодара из-за тумана задержали десять авиарейсов

В Краснодаре в международном аэропорту на прилет и вылет задержано десять авиарейсов. Причиной сбоя в расписании стал густой туман.

- На прилет в аэропорт Краснодара задержаны четыре авиарейса - три из них из Москвы и один из Санкт-Петербурга. На вылет задержаны шесть авиарейсов, включая четыре, не прибывших по расписанию, - сообщили в пресс-службе аэропорта "Пашковский".

Также вылета из Краснодара ожидают пассажиры рейса в Сочи и Ереван. По словам руководства аэропорта, в ближайшее время, как только дымка рассеется, самолеты будут отправлены и расписание в течение дня войдет в норму. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.