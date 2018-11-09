В Крыму задержан продавец должностей в ФСБ

В Евпатории пограничники изобличили 34-летнего местного жителя, который за денежную благодарность предлагал устроить желающих на службу в ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления УФСБ по Республике Крым.

Евпаториец представлялся действующим сотрудником ФСБ и, рассказывая о своих связях и влиянии в органах, предлагал оформление на военную службу по контракту в органы ФСБ России.

- Чрезмерно доверчивым гражданам он пояснял, что услуги трудоустройства в спецслужбы требуют подключения больших "ресурсов", а потому оплачиваются по высокой таксе, - рассказали в погрануправлении. - После получения крупной суммы денег от потенциальных кандидатов "рекрутер" исчезал, либо сообщал о возникших непредвиденных трудностях. Но даже когда эти трудности "носили непреодолимый характер", деньги соискателям не возвращались - они якобы уже были переданы высокопоставленному адресату.

Оперативникам удалось задокументировать мошенническую деятельность превдопосредника. По версии следствия, от преступных действий торговца должностями пострадало не менее девяти граждан. Только по предварительной оценке, подозреваемый обманом насобирал около одного миллиона рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Пойманный аферист после задержания раскаялся, и с учетом этого ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дожидаться рассмотрения уголовных дел в суде мужчина будет по месту регистрации.