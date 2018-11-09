Новости

СК опроверг заявления об отказе дознавательницы из Уфы пройти полиграф 15:05
Археологи сообщили о важном открытии в Румынии 15:00
Махачкалу возглавил заместитель ранее задержанного врио мэра 14:57
Путин и Назарбаев подписали план совместных действий 14:57
Подводники ВМС США будут имитировать российские субмарины 14:54
Стихия нанесет по Москве снежный удар 14:50
Москва и Минск примут зеркальные меры при размещении дивизии США в Польше 14:50
Владимирский вице-губернатор ушел в отставку 14:49
Москвич попал в больницу после охоты на таракана 14:46
Эксперт оценил идею ввести новую систему техосмотра автомобилей 14:45
Глава полиции Кубани Владимир Виневский ушел в отставку 14:40
Найдено объяснение загадочным следам возрастом 310 миллионов лет 14:38
В Ростове создадут технологию выращивания "живых" имплантов 14:35
Опубликовано последнее прижизненное фото Николая Караченцова 14:34
Путин: РФ хочет довести долю расчетов в нацвалютах с Казахстаном до 75% 14:31
Болельщики "Реала" выбрали нового главного тренера команды 14:28
В Москве завершается подготовка к установке памятника Солженицыну 14:25
Минстрой: Надо ограничить коммерческое использование участков после сноса ветхих домов 14:21
В Карелии успешно прошел день активной подписки на "РГ" 14:18
Цена на нефть WTI впервые с 8 марта опустилась ниже 60$ за баррель 14:14
В Ставрополе на праздник хлеба собрались пекари со всей России 14:12
Молодежная сборная РФ по хоккею проиграла третий матч суперсерии 14:02
Астрономы рассказали о жестокой битве на краю Млечного Пути 13:51
Полицейские нашли в лесу под Екатеринбургом крупную партию наркотиков 13:44
В Госдуме оценили последствия отмены визита главы МИД Австрии 13:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
09.11.2018 14:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ростове создадут технологию выращивания "живых" имплантов

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Фото: de Фото: de
Фото: de

Ростовские ученые разрабатывают технологию выращивания имплантов из живых клеток. Об этом рассказали в Донском государственном техническом университете.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
На пензенском предприятии создали уникальный протез руки

С помощью 3D-принтера выстраивается биоактивный каркас - скаффолд, на который "подселяют" молодые клетки костной ткани пациента, идентичные поврежденной ткани.

Технология разрабатывается совместно с сотрудниками ростовского научно-исследовательского онкологического института. В будущем она поможет при устранении врожденных дефектов или полученных в результате травмы или оперативного вмешательства.

Пока восстановить поврежденные ткани можно при костной ауто- и аллопластики, но для этого необходим донор. Существует также риск заражения организма и отторжения биоматериала.

- Мы предлагаем инновационное решение, которое объединит области регенеративной медицины, аддитивных технологий (технологий послойного синтеза) и систем автоматизированного проектирования, - объясняет руководитель проекта Сергей Чапека.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посол Австрии вызван в МИД РФ из-за шпионского скандала
В Госдуме назвали глупостью санкции США против РФ из-за Донбасса
Правила техосмотра автомобилей предложили изменить
Четыре человека погибли при пожаре в шиномонтаже под Петербургом
Стихия нанесет по Москве снежный удар