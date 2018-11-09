В Ростове создадут технологию выращивания "живых" имплантов

Ростовские ученые разрабатывают технологию выращивания имплантов из живых клеток. Об этом рассказали в Донском государственном техническом университете.

С помощью 3D-принтера выстраивается биоактивный каркас - скаффолд, на который "подселяют" молодые клетки костной ткани пациента, идентичные поврежденной ткани.

Технология разрабатывается совместно с сотрудниками ростовского научно-исследовательского онкологического института. В будущем она поможет при устранении врожденных дефектов или полученных в результате травмы или оперативного вмешательства.

Пока восстановить поврежденные ткани можно при костной ауто- и аллопластики, но для этого необходим донор. Существует также риск заражения организма и отторжения биоматериала.

- Мы предлагаем инновационное решение, которое объединит области регенеративной медицины, аддитивных технологий (технологий послойного синтеза) и систем автоматизированного проектирования, - объясняет руководитель проекта Сергей Чапека.