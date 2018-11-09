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09.11.2018 18:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Севастополе снесли Сталинградский рынок

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
В Севастополе сегодня начали разбирать торговые места и вывозить киоски с рынка на проспекте героев Сталинграда. Работы лишились более 300 человек, многие из которых торговали здесь с конца 1990-х.
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

По словам чиновников, этот рынок незаконный, так как находится на дороге-дублере, участок для него никогда не выделялся и не может быть выделен теперь. На месте рынка уже в понедельник, 12 ноября, начнется реконструкция теплотрассы, по завершении которой дорогу заасфальтируют, а прилегающую территорию благоустроят.

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По словам начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадима Кирпичникова, на Сталинградском рынке было 220 киосков. Он уверяет, что предпринимателей уведомили заранее, еще 29 октября, и дали срок, чтобы самостоятельно вывезти ларьки. Но этим правом воспользовались только 40 владельцев киосков, остальные демонтируют принудительно.

- Всем предпринимателям предоставлена возможность переехать на альтернативные торговые площадки, - заявил Кирпичников. -  На севастопольских рынках сейчас гораздо больше свободных мест, чем было на Сталинградском рынке.

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Предприниматели же говорят, что условия на новых местах гораздо хуже, да и начинать дело с нуля не каждому под силу. На других рынках есть свои торговцы, и конкуренты им не нужны, да и покупатели, которые приходили на Сталинградский, вряд ли поедут в другое место. Новая площадка на улице Борисова, куда решено переместить около 30 киосков, совершенно не приспособлена для торговли: отсутствует электричество, вода, туалет, в то время как прежний рынок был обеспечен всем необходимым, на нем работала ветеринарная служба. Да и расценки оказались гораздо выше: если на Сталинградском торговое место стоило три тысячи рублей в месяц, то на новом рынке требуют 10 тысяч.

- Мы просто останемся без работы, а здесь через время появятся новые киоски, вот увидите, - сетуют торговцы.

Недовольны сносом и жители соседних домов. Они собрали более 1500 подписей в защиту рынка. Говорят, что альтернативы в их микрорайоне нет, до ближайшего рынка - четыре остановки на транспорте, остаются только супермаркеты, где качество свежих овощей и фруктов оставляет желать лучшего.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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И. о. директора управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Денис Водопьянов объяснил, что демонтажа никак не избежать, потому что федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя предусмотрена реконструкция теплотрассы длинной 2,5 километра, часть которой проходит под бывшим рынком. Контракт подписан в конце октября, подрядчик готов выйти на объект.

- Этот участок теплотрассы выведен из эксплуатации, поэтому его возможно восстанавливать в отопительный сезон, - сказал Водопьянов. - До конца 2018 года будет отремонтирован участок на дороге-дублере длиной 400 метров.

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