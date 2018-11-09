В Волгоградской области гражданин Таджикистана задержан с 1 кг героина

Полицейские города Волжского Волгоградской области изъяли у гражданина Таджикистана почти килограмм героина. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Девятнадцатилетнего наркоторговца задержали со смертельным зельем на одной из городских улиц, где он пытался спрятать героин, расфасованный в десять пакетов. Общий вес наркотического вещества составил 950 граммов.

Сотрудники полиции в различных местах города изъяли еще девять закладок с одним из самых губительных в мире наркотиков.

Таджикский наркокурьер задержан и взят под стражу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств".