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09.11.2018 10:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгоградской области гражданин Таджикистана задержан с 1 кг героина

Текст: Алена Ларина (Волгоград)

Полицейские города Волжского Волгоградской области изъяли у гражданина Таджикистана почти килограмм героина. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В Новосибирске задержали наркокурьера с крупной партией "закладок"

Девятнадцатилетнего наркоторговца задержали со смертельным зельем на одной из городских улиц, где он пытался спрятать героин, расфасованный в десять пакетов. Общий вес наркотического вещества составил 950 граммов.

Сотрудники полиции в различных местах города изъяли еще девять закладок с одним из самых губительных в мире наркотиков.

Таджикский наркокурьер задержан и взят под стражу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Борьба с наркотиками
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