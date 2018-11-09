В Волгоградской области при пожаре погибли трое детей

В городе Ленинске Волгоградской области при пожаре погибли трое маленьких детей. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Пожар произошел в частном доме на улице Фрунзе. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в начале шестого часа вечера.

На место прибыли пожарные 44-ой пожарно-спасательной части. Им удалось быстро потушить огонь, дом был небольшим - шесть на семь метров.

Пожар был ликвидирован в 18:24. Увы, пожарные нашли в доме погибших детей в возрасте четырех и двух лет и полугодовалого младенца.

Сейчас сотрудники испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину пожара.