В Волгоградской области в ДТП с автобусом пострадала беременная девушка

В Котовском районе Волгоградской области автобус с пассажирами улетел в кювет. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в аварии пострадали два пассажира.

ДТП с пассажирским автобусом произошло около восьми часов вечера 8 ноября неподалеку от села Коростино. Пассажирский автобус Mercedes Benz, следующий по маршруту "Елань - Камышин" на повороте завалился в кювет.

По предварительной информации регионального МВД, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением. Хорошо, что в автобусе, рассчитанном почти на 50 пассажиров, в момент аварии их было всего 12. Поэтому в списке пострадавших, к счастью, всего два человека - 21-летняя беременная девушка и 54-летняя женщина. Обе они доставлены в больницу Камышина.

Между тем буквально за день до этого еще две пассажирки в Волгограде пострадали в общественном транспорте. 7 ноября в Центральном районе города водителю трамвая пришлось применить экстренное торможение, чтобы не наехать на перебегающего дорогу пешехода. Из-за резкой остановки две пассажирки свалились с кресел. Но к счастью, обошлось без травм, и женщины отказались от госпитализации.