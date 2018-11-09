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09.11.2018 07:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Югры представила в Германии сырьевой потенциал и проекты региона

Текст: Елена Панова
Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в пленарном заседании 11-й Российско-Германской сырьевой конференции. Ее участники обсуждали тему "Сырьевые регионы в процессе изменений: Проблемы и последствия структурных изменений в развитии экономики сырьевых регионов".
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Отметим, Югра только в прошлом году обеспечила шесть процентов мировой добычи нефти. Наталья Комарова акцентировала внимание собравшихся на прогнозе ведущих мировых аналитиков. Они, в частности, отмечают, что даже в самых труднореализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня.

- Поэтому Югра продолжит развитие нефтегазовой отрасли, при этом занимаясь ее диверсификацией по нескольким направлениям, - подчеркнула Наталья Комарова.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Глава Югры назвала эти направления. Во-первых, охрана окружающей среды. По мнению Натальи Комаровой, здесь есть большие возможности для научных разработок, внедрения новых технологий и оборудования, следовательно, привлечения специалистов.

- Все, что связано с охраной природы, среды, где мы живем, создает совсем иное качество жизни. И это очень важно, - отметила она.

Во-вторых, локализация производства на территории региона (там, где востребовано то или иное нефтегазовое оборудование). Сейчас в Югре создается сеть индустриальных и логистических парков, которые и будут создавать условия для формирования таких производств.

- Важно подготовить экономику и людей к возможным преобразованиям. Именно поэтому мы делаем ставку на развитие качества жизни человека, чтобы наш регион был лучшим местом для жизни, - подчеркнула Наталья Комарова.

Глава Югры рассказала германским коллегам о проектах региона, при реализации которых можно было бы эффективно использовать партнерские отношения.

- Я надеюсь, никому не придет в голову наложить санкции на такого рода отрасли, поэтому, полагаю, что у такого сотрудничества есть перспективы, - отметила губернатор Югры.

Фото: depositphotos.com
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Сегодня, к примеру, в Югре завершается работа по созданию объекта мирового класса - Центра охраны материнства и детства, на базе которого планируется в том числе формирование центра высоких генетических биомедицинских технологий. Он возьмет на себя научное сопровождение направлений, связанных со здоровьем ребенка и его родителей в условиях Крайнего Севера и Арктики.

Глава региона пригласила германских ученых, практикующих врачей для совместной работы по приоритетным направлениям - геномным исследованиям, связанным с доклиническим выявлением заболеваний, установлением взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения онкологии, всему комплексу превентивной перинатальный медицины.

Кроме того, реализуется проект по созданию инновационно-образовательного центра, в котором будут сосредоточены научные опыт и знания, направленные на освоение приарктических территорий и Арктики.

В ходе конференции Наталья Комарова пригласила германских коллег принять участие во втором международном молодежном научно-практическом форуме "Нефтяная столица России", который пройдет в Югре 14-15 февраля. Она отметила, что Югра заинтересована в расширении международных связей между сырьевыми регионами, с тем чтобы лучшие практики по совершенствованию административных режимов, комплексному повышению эффективности госорганов и бизнеса получали распространение в мире.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
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