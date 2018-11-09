Ямал выступил с инициативой создать реестр коренных народов Севера

Об этом, в частности, речь шла на встрече главы Ямала Дмитрия Артюхова и президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Григория Ледкова.

Для чего так нужен общероссийский реестр, единая информационная база коренных малочисленных народов? Дело в том, что коренные обитатели Севера, нуждающиеся в социальной защите и поддержке государства, имеют целый ряд социальных льгот. При этом графа в паспорте, в которой бы указывалась национальность, давно отменена. Встает вопрос, а как де факто определить, какой национальности человек, представитель ли он коренного народа? Ведь сегодня любой гражданин России вправе называть любую национальность или не указывать ее вовсе. Это личное право каждого. Но когда представитель коренного народа обладает десятками льгот, - от права получать субсидии на приобретение техники до бесплатного высшего образования по отдельным специальностям, - вопрос национальности становится очень важным. Как отмечают представители коренного населения, в ряде регионов отмечены случаи, когда ребенка при рождении родители записывают представителем, скажем, ханты или манси, хотя на деле он может быть какой угодно национальности.

Общероссийский реестр, как отмечает Григорий Ледков, как раз и позволит решить проблему подтверждения национальной принадлежности, станет тем механизмом, который позволит обеспечить гарантии коренных народов, в том числе - в сфере природопользования. Как считают эксперты, документ нужен всем регионам России, где проживают малочисленные народы, главным образом - на Крайнем Севере, в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

Сегодня нередко возникают ситуации, когда сотрудники служб, контролирующих лов рыбы, охоту и нахождение на особо охраняемых природных территориях, оказываются в затруднительном положении: для коренных народов на многих территориях охота и лов рыбы разрешен, но как определить национальность, если в паспорте она не значится.

Отметим, на Ямале попытались решить проблему на региональном уровне, пока не принят общероссийский реестр. Уже шесть лет в регионе действует Единая информационная система (ЕИС) по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, которая в условиях отсутствия статистического наблюдения позволяет осуществлять мониторинг положения дел семей, ведущих традиционный образ жизни.

С вводом в действие этой системы на Ямале подтвердить статус жителей тундры для предоставления социальной поддержки стало значительно проще. Региональный опыт показывает, что федеральный реестр может стать эффективным механизмом в обеспечении прав и гарантий коренных народов. Это подтвердили и губернатор Ямала, и президент Ассоциации. Эту инициативу решено было продвигать на федеральном уровне.

Кроме того

Во время встречи Григорий Ледков рассказал Дмитрию Артюхову о проведении четвертого форума "Российский Север" в Санкт-Петербурге. Он состоится с 25 по 29 ноября. Работа на тематических площадках будет разделена на несколько направлений. Молодых людей ожидают специально разработанные интерактивные занятия, мастер-классы и квест-игры.

Одна из приоритетных задач мероприятия - развитие системы коммуникаций между представителями коренных малочисленных народов, государственными структурами и общественными объединениями.

В этом году свои проекты и законодательные инициативы в отборочную комиссию форума представили жители всей арктической зоны России - более двухсот человек. Ключевыми стали темы образования, привлечения квалифицированных кадров в отдаленные северные поселки.

Самые интересные инициативы будут озвучены на парламентских слушаниях в Госдуме 16 ноября, а также в дни работы форума.

Напомним, в 2017 году на "Российском севере" команда Ямала выиграла два гранта: 30 и 50 тысяч рублей. Это проект "Сделаем Самбург чище вместе!" и работа по переводу известного комикса на ненецкий язык.