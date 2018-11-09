Курганскую пенсионерку обвинили в издевательствах над приемными детьми

Перед судом предстанет жительница Щучанского района Курганской области. По материалам следствия, 61-летняя пенсионерка жестоко обращалась с приемными детьми.

В период с марта 2017 года по февраль 2018 года в семье обвиняемой жили девять несовершеннолетних. Как опекун, женщина показала себя не с лучшей стороны.

"Она не обеспечивала их полноценным питанием, сезонной одеждой, заставляла выполнять тяжелую работу. Кроме того, систематически била детей - ремнем, поленом. Следствие установило, что обвиняемая не единожды запирала детей в дровяном сарае во дворе дома, приковывала на цепь к кровати", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Зауралья.

Пенсионерку обвиняют в четырех преступления: по ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы), по п.п. "а", "г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание), и по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По уголовному дело потерпевшими признаны семеро детей.