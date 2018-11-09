На Урале при вспышке газа в пятиэтажке пострадали два человека

В городе Сатке Челябинской области при вспышке бытового газа в многоквартирном доме пострадали два человека. Разрушений и повреждений конструкций нет, сообщили в пятницу в ГУ МЧС региона.

- Сообщение о вспышке бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома в городе Сатке поступило сегодня в 11.25 утра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. - Погибших нет. 29-летний мужчина и 25-летняя женщина госпитализированы с места происшествия в Саткинскую городскую больницу.

Остекление и тепловой контур дома не нарушены. Причина и обстоятельства происшествия уточняются, отметили в ведомстве.