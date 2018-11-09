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09.11.2018 13:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полицейские нашли в лесу под Екатеринбургом крупную партию наркотиков

Текст: Владимир Богданов

Свердловские и новосибирские наркополицейские в ходе совместной спецоперации в лесу под Екатеринбургом обнаружили необычную "заначку" весом в 30 килограммов. Экспертиза установила, что это крупная партия гашиша и синтетики. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Фото: МВД РФ
Опубликовано видео задержания крупной группировки наркоторговцев

По информации главка МВД, тайник с наркотиками был оборудован в лесу, в районе 297 километра автодороги Пермь - Екатеринбург. Там сыщики нашли пакеты с психотропным веществом массой более 4 килограммов, около 5 килограммов смеси, содержащей производное мефедрона, а также более 21 килограмма гашиша. Все найденное направлено на экспертизу. На черном рынке все это стоит примерно 60 миллионов рублей. Таким количеством смертельных доз можно отравить свыше 35 тысяч наркоманов.

Уголовное дело возбуждено по статье УК "незаконное производство и распространение наркотиков". Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет. Сыщики регионального полицейского главка устанавливают хозяина криминальной заначки.

Как отметил полковник Горелых, с начала 2018 года сотрудниками свердловского гарнизона полиции на территории Среднего Урала из незаконного оборота уже изъято более 200 килограммов различных наркотиков.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Борьба с наркотиками
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