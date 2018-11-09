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09.11.2018 18:06
Рубрика: Власть

РФ подписала конвенцию Совета Европы о защите культурных ценностей

Текст: Александр Гацак

Российской стороной накануне была подписана Конвенция Совета Европы о борьбе с преступлениями в отношении культурных ценностей.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Как отметили в Департаменте информации и печати МИД РФ, международный документ призван способствовать защите достояний культуры "не только на пространстве Европы, но и за ее пределами".

"Она (Конвенция - ред.) предусматривает криминализацию широкого ряда деяний, в том числе, незаконный импорт из третьих стран, незаконный экспорт, уничтожение и повреждение, незаконный оборот культурных ценностей", - отмечается в сообщении российского дипведомства.

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