РФ подписала конвенцию Совета Европы о защите культурных ценностей

Российской стороной накануне была подписана Конвенция Совета Европы о борьбе с преступлениями в отношении культурных ценностей.

Как отметили в Департаменте информации и печати МИД РФ, международный документ призван способствовать защите достояний культуры "не только на пространстве Европы, но и за ее пределами".

"Она (Конвенция - ред.) предусматривает криминализацию широкого ряда деяний, в том числе, незаконный импорт из третьих стран, незаконный экспорт, уничтожение и повреждение, незаконный оборот культурных ценностей", - отмечается в сообщении российского дипведомства.