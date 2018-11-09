"РГ" признали лучшим СМИ в развитии диалога культур

По опросу 500 журналистов Евразии, "Российская газета" - лучшее печатное СМИ среди всех, кто вносит значительный вклад в развитие диалога культур. Об этом было объявлено вчера на площадке XIII Международного меди-афорума молодых журналистов "Диалог культур", который проходит в Санкт-Петербурге.

Кроме "РГ" почетных призов удостоены также сайт Russia Today international, телеканал "Культура" и Благотворительный фонд Владимира Спивакова.

В этом году медиа-форум, проходивший в здании Государственного Эрмитажа, был посвящен роли digital-форматов в межкультурной коммуникации. 400 молодых журналистов из 35 стран мира прилетели в Петербург для обмена опытом в реализации новых трансграничных проектов. Программа работы была рассчитана на представителей как традиционных СМИ, так и новых медиа.

Помимо конференций и дискуссий в рамках форума была открыта фотовыставка "Я здесь живу", в которую вошли 300 лучших работ ведущих корреспондентов мира. Участники увидели десятки документальных фильмов и сюжетов на ту же тему. Вебинары и мастер-классы для молодых журналистов провели заместитель шеф-редактора Russia Beyond Глеб Федоров и фотограф Киран Доддс - автор знаменитой серии портретов "Рыжие".

В заключение участники медиа-форума были посвящены в "друзья Эрмитажа" и в знак этого получили специальные шарфы - точно такой носит директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.