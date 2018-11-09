Рогозин объявил о запуске новой ракеты "Союз-5" в 2023 году

Новости

Росстат зафиксировал слабый рост цен на бензин 16:42
Врио мэра Махачкалы отправлен под домашний арест 16:41
Роспотребнадзор выявил 20 предприятий-фантомов молочной продукции 16:40
У рухнувшего под Тверью вертолета отказали двигатели 16:30
Белорусские производители примут участие в двух ярмарках в Петербурге 16:21
Курганскую пенсионерку обвинили в издевательствах над приемными детьми 16:20
Под Тулой опрокинулся микроавтобус с пассажирами 16:18
Республика Крым и Севастополь впервые подписали соглашение 16:16
Арестован подозреваемый в убийстве матери и сына в Москве 16:11
В Петербурге подведут итоги "Русских сезонов" в Италии 16:06
Toyota показала первое видео нового седана Corolla 16:01
Американский хирург перепутал почку с опухолью и удалил ее 15:59
У спин-оффа "Звездных войн" появится сериал-приквел 15:52
В Петербурге собрались запретить рекламу лекарств во время мультиков 15:42
В Крыму нашли древний город Боспорского царства Манитра 15:35
В Калининграде сделали интеллектуальный тренажер для орангутана 15:19
СК опроверг заявления об отказе дознавательницы из Уфы пройти полиграф 15:05
Археологи сообщили о важном открытии в Румынии 15:00
Махачкалу возглавил заместитель ранее задержанного врио мэра 14:57
Путин и Назарбаев подписали план совместных действий 14:57
Подводники ВМС США будут имитировать российские субмарины 14:54
Стихия нанесет по Москве снежный удар 14:50
Москва и Минск примут зеркальные меры при размещении дивизии США в Польше 14:50
Владимирский вице-губернатор ушел в отставку 14:49
Москвич попал в больницу после охоты на таракана 14:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
09.11.2018 15:25
Рубрика: Общество

Рогозин объявил о запуске новой ракеты "Союз-5" в 2023 году

Текст: Наталия Ячменникова
Президентам Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву представлена подробная информация о ходе создания ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" и подготовки ее летных испытаний в 2022, а в пилотируемом варианте - в 2023 году. Наземная инфраструктура создается в рамках СП "Байтерек" на Байконуре. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

"Союз-5" - российская перспективная двухступенчатая ракета-носитель среднего класса, которая будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза.  "Союз-5" будет разработан в двух вариантах - пилотируемом (для нужд Роскосмоса), а также упрощенном и удешевленном варианте для запусков коммерческой нагрузки (для нужд S7 Space).

Фото: РИА Новости
Класс космонавта будет зависеть от количества полетов

В первом полете ракета должна будет вывести на орбиту новый пилотируемый космический корабль "Федерация". Как подчеркивают эксперты, с помощью ракеты "Союз-5" Россия планирует завоевать рынок коммерческих пусковых услуг. При создании ее первой ступени глубоко модернизируют самые мощные в мире двигатели РД-171. После этого двигатель получит новые уникальные характеристики.

Ранее сообщалось, что на создание нового носителя среднего класса из бюджета будет выделено более 61 млрд рублей.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Запуски "Союзов"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

АТОР: Цены на курорты Турции могут вырасти на 50 процентов
Посол Австрии вызван в МИД РФ из-за шпионского скандала
В Госдуме назвали глупостью санкции США против РФ из-за Донбасса
Правила техосмотра автомобилей предложили изменить
Стихия нанесет по Москве снежный удар