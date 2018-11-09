Рогозин объявил о запуске новой ракеты "Союз-5" в 2023 году

Президентам Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву представлена подробная информация о ходе создания ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" и подготовки ее летных испытаний в 2022, а в пилотируемом варианте - в 2023 году. Наземная инфраструктура создается в рамках СП "Байтерек" на Байконуре. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.

"Союз-5" - российская перспективная двухступенчатая ракета-носитель среднего класса, которая будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. "Союз-5" будет разработан в двух вариантах - пилотируемом (для нужд Роскосмоса), а также упрощенном и удешевленном варианте для запусков коммерческой нагрузки (для нужд S7 Space).

В первом полете ракета должна будет вывести на орбиту новый пилотируемый космический корабль "Федерация". Как подчеркивают эксперты, с помощью ракеты "Союз-5" Россия планирует завоевать рынок коммерческих пусковых услуг. При создании ее первой ступени глубоко модернизируют самые мощные в мире двигатели РД-171. После этого двигатель получит новые уникальные характеристики.

Ранее сообщалось, что на создание нового носителя среднего класса из бюджета будет выделено более 61 млрд рублей.