Россияне рассказали о своих победах на ЧМ по самбо

В Бухаресте торжественно открылся чемпионат мира по самбо. Из девяти разыгрывавшихся медалей россияне взяли пять.

А началось представление с ударного выступления популярнейшего румынского ансамбля "Clara's Dreams", песни которых крутят во всю и у нас в стране. В конце выступления вокалист группы неожиданно приветствовал всю собравшуюся публику на чистейшем русском. Пожелал побед все, но особенно выделил самбистов России, которые и основали самбо 80 лет назад. Я потом поинтересовался у голосистого полиглота, откуда у него такие познания. И получил ответ: "Так я же в общем из Молдавии".

В первых четырех финальных схватках, последовавших после этого реверанса, россияне добыли четыре золота подряд.

О том, как давались победы, нашему специальному корреспонденту "РГ" рассказали сами спортсмены.

Мария Молчанова (весовая категория 48 кг) мгновенно уложила Надиру Гулову (Узбекистан).

Мария, вы сразу пошли в атаку.



Мария Молчанова: Хотела добиться преимущества уже в начале встречи.

Как это удалось?



Мария Молчанова: Я долго не раздумывала. Но главное, не дала раздумывать сопернице.

Показалось, что это удалось вам легко.



Мария Молчанова: Это показалось. Девочка сильная. Но я навязала свою тактику. Поймала на прием. И закончила все это досрочно.

У мужчин Андрей Кубарьков (весовая категория 52 кг) одолел Тиграна Киракосяна (Армения).

Андрей, если не ошибаюсь, это ваш первый чемпионат мира.



Андрей Кубарьков: Точно, первый. Мне 25 лет, а на мире еще не участвовал.

Сначала вы вроде бы легко провели отличный прием.

Андрей Кубарьков: А потом вдруг заволновался. Не то что занервничал, а почувствовал, что победа близко. И завязалось.

Но вы сдержали оппонента.

Андрей Кубарьков: Было тяжело. Но что поделать. Это был серьезный бой. Очень хочу поблагодарить моих друзей из Нижегородской области за поддержку. Знаете, как бы потом не сложилось, а титул чемпиона мира у нас. И не было у меня пока большего счастья.

Александр Нестеров (боевое самбо, весовая категория 57 кг) в тяжелейшей схватке сломил ожесточенное сопротивление Александра Воропаева (Украина).

Александр, до последних секунд все было так зыбко, так неясно.



Александр Нестеров: Оппонент у меня очень крепкий. Не первый наш бой. И всегда было трудно.

На последних секундах вы даже получили предупреждение от судьи.



Александр Нестеров: Боевое самбо - это еще и тактика. Я держался, в конце, видя в счете, немного сбивал темп. Почему же я должен был идти на поводу у соперника? И мое тактическое решение было верным.

Вы, это было видно, здорово устали.



Александр Нестеров: Это правда. В конце вдруг пришло волнение. Но кто сказал, что я не справился и с волнением, и с соперником?

А Яна Костенко (весовая категория до 60 кг) выиграла золото в четвертый раз. Победа над Анастасией Шевченко из Украины далась неимоверными усилиями. И, приняв поздравления, попросила: "Давайте чуть позже. Не сейчас". И причина была понятна. После изматывающей схватки было не до разговора.

Первую золотую медаль для самбистов всего остального мира взял Нурбол Сериков из Казахстана в весе 68 кг. А в боевом самбо в категории 78 кг открыли счет победам и украинские спортсмены: на высшей ступени пьедестала Владислав Руднев. В боевом самбо (вес 100 кг) его поддержал коллега по сборной Андрей Волошинов.

К разочарованию местных болельщиков в финале женской весовой категории 72 кг Нино Одзелашвили разгромила румынку Лорену Поделянски, Ну, ничего страшного. Ведь самбо в Румынии начало развиваться всего 10 лет назад. А в советские времена немало грузинских спортсменов входили в национальную сборную СССР, так что традиции здесь заложены хорошие.

И, наконец, пятое "золото" принес России принес Давид Оганесян (вес 90 кг).Финалист из Беларуси Алексей Степанков был подавлен мощными, не на секунду не затихающими атаками Давида. Из пяти финалов, в которые вышли самбисты России, выиграны все пять. Начало, согласимся, было успешным.