Сидите на Android? Будьте готовы к переменам

Разработчики операционной системы Android готовят к выходу новую систему обновления приложений, которая позволит накатывать апдейты на лету.

Таким образом, обновление может происходить при запущенном приложении, и у пользователя не будет нужды закрывать его перед обновлением, пишет Phone Arena.

В настоящее время система проходит тестирование и скоро станет доступна разработчикам приложений. Они смогут выбрать один из двух способов обновления.

Первый способ заключается в том, что обновление блокирует запущенное приложение, а после установки апдейта доступ к приложению возвращается с сохранением всех данных и действий. Во втором случае можно будет использовать приложение прямо в процессе обновления.

Сейчас и в Android, и в iOS обновляемые приложения запустить невозможно. Если же приложение начинает обновляться во время использование, то оно принудительно завершает работу.