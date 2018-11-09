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Сидите на Android? Будьте готовы к переменам

09.11.2018,  
12:45
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Разработчики операционной системы Android готовят к выходу новую систему обновления приложений, которая позволит накатывать апдейты на лету.

Таким образом, обновление может происходить при запущенном приложении, и у пользователя не будет нужды закрывать его перед обновлением, пишет Phone Arena.

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В настоящее время система проходит тестирование и скоро станет доступна разработчикам приложений. Они смогут выбрать один из двух способов обновления.

Первый способ заключается в том, что обновление блокирует запущенное приложение, а после установки апдейта доступ к приложению возвращается с сохранением всех данных и действий. Во втором случае можно будет использовать приложение прямо в процессе обновления.

Сейчас и в Android, и в iOS обновляемые приложения запустить невозможно. Если же приложение начинает обновляться во время использование, то оно принудительно завершает работу.

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