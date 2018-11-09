СМИ: Южно-Китайское море может стать полем конфронтации США и КНР

Корабли США и Китая будут все чаще пересекаться в Южно-Китайском море, а отсутствие соглашений о действиях обеих стран в этих водах может привести к опасным инцидентам в будущем. Об этом сообщают эксперты и аналитики.

Как передает The New York Times, которую цитирует Газета.ru, только в прошлом году в Тихоокеанском регионе были зафиксированы не менее 18 опасных инцидентов между воздушными и морскими судами США и КНР.

Один из них произошел в конце сентября. Тогда в Южно-Китайском море сблизились американский эсминец "Декатур" и китайский военный корабль "Луян". Столкновение военных кораблей казалось практически неизбежным, и не допустить катастрофы и кризиса в двусторонних отношениях помог лишь резкий поворот на правый борт "Декатура".

Подобные инциденты, по мнению газеты, указывают на то, что в этих водах происходит с одной стороны оспаривание США военного наращивания сил Китая, а также на то, что противостояние разворачивается "в стиле холодной войны", без какого бы то ни было регулирования правил поведения в этом районе.

При этом, несмотря на возможные риски, ни одна из стран не планирует отступать, резюмирует издание.