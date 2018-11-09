СМИ: "Спартак" и "Арсенал" согласовали условия перехода Кононова

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов в ближайшее время покинет клуб и займет аналогичный пост в московском "Спартаке". Как утверждает Чемпионат.com, стороны уже согласовали детали перехода специалиста.

По данным источника, вместе с Кононовым в стан "красно-белых" переберется и его штаб - Сергей Кузнецов, Сантьяго Хесус, Стергиос Фотопулос, Даниэль-Овидиу Тудор и Михаил Кожевников. Предполагается, что "Спартаку" это обойдется в 3,2 млн евро - именно такую компенсацию получат "оружейники". Отмечается, что изначально "Арсенал" хотел получить 3,5 млн, но московский клуб немного сбил цену.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" остается испанец Рауль Рианчо, который занял эту должность после отставки итальянского специалиста Массимо Карреры. Однако результаты и игра "красно-белых" при Рианчо едва ли радуют руководство клуба, потому маловероятно, что Рауль получит шанс избавиться от приставки "и.о.", что в свое время удалось тому же Каррере. Пока же "Арсенал" проводит, вероятно, последний матч под руководством Кононова - туляки принимают махачкалинский "Анжи" в стартовой игре 14-го тура РПЛ.

Ожидается, что официально о назначении Олега Георгиевича в "Спартак" будет объявлено после окончания тура. СМИ предполагали, что это должно произойти 12 ноября.