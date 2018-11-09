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09.11.2018 20:26
Рубрика: Спорт

СМИ: "Спартак" и "Арсенал" согласовали условия перехода Кононова

Текст: Данила Жиляев
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов в ближайшее время покинет клуб и займет аналогичный пост в московском "Спартаке". Как утверждает Чемпионат.com, стороны уже согласовали детали перехода специалиста.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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По данным источника, вместе с Кононовым в стан "красно-белых" переберется и его штаб - Сергей Кузнецов, Сантьяго Хесус, Стергиос Фотопулос, Даниэль-Овидиу Тудор и Михаил Кожевников. Предполагается, что "Спартаку" это обойдется в 3,2 млн евро - именно такую компенсацию получат "оружейники". Отмечается, что изначально "Арсенал" хотел получить 3,5 млн, но московский клуб немного сбил цену.

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На данный момент исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" остается испанец Рауль Рианчо, который занял эту должность после отставки итальянского специалиста Массимо Карреры. Однако результаты и игра "красно-белых" при Рианчо едва ли радуют руководство клуба, потому маловероятно, что Рауль получит шанс избавиться от приставки "и.о.", что в свое время удалось тому же Каррере. Пока же "Арсенал" проводит, вероятно, последний матч под руководством Кононова - туляки принимают махачкалинский "Анжи" в стартовой игре 14-го тура РПЛ.

Ожидается, что официально о назначении Олега Георгиевича в "Спартак" будет объявлено после окончания тура. СМИ предполагали, что это должно произойти 12 ноября. 

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