СМИ: В центре Киева прогремели три взрыва

Украинские СМИ сообщили о трех взрывах на территории строительства отеля на Андреевском спуске в Киеве.

"На территории застройки на Андреевском спуске прогремели три взрыва… Неизвестные бросили неопределенные предметы, после чего прогремели три последовательных взрыва, - предает телеканал "Громадське". - Дым был густым и имел неприятный запах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывы произошли во время митинга против строительства.

Как сообщается, местные правоохранительные органы ограничили доступ к месту инцидента, ведется изучение деталей происшествия.