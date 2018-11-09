Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4513. Видеозапись, продолжительностью 4 минуты 01 секунды, начинающаяся изображением обезьян с подписью "СХОД СОВЕТА СТАРЕЙШИН КАВКАЗА" и заканчивающаяся изображением двух мужчин (слева - кавказского, справа - славянского типа внешности), которая сопровождается аудиозаписью, начинающейся словами "Уж ты, Порушка-Параня" и заканчивающейся словами "Что головушка кудрява", имеющая названия "Славяне... Слава России", "Славяне Слава Руси", "Славяне. Слава Руси! Ответ Кавказу! 88" (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 08.08.2018);

4514. Аудиозапись под названием: "Вали жидов" в исполнении группы "Сульфозин, очко мс", продолжительностью 2 минуты 15 секунд, начинающаяся со слов: "Зи-зи-зи. Сульфазин. Вали жидов, спасай Россию", содержащая в тексте фразу: "У нас здесь свой контроль:..." и заканчивающаяся словами: "Глотаю антимоль" (решение Заводского районного суда города Саратова от 02.08.2018);

4515. Информационный материал - журнал под названием "Этническая чистка Пригородного района и г. Владикавказа осени 1992 года", часть 2 (г. Ростов-на-Дону, 2013) на 47 страницах (решение Пятигорского городского суда Ставропольского края от 25.07.2018);

4516. Информативный материал экстремистской направленности - (брошюра, текст статьи) автора Артема Снегова под наименованием "Русские с точки зрения расы", имеющий эпиграф "Биологическая история человеческих рас есть истинная и основная история государств. Людвиг Вольтман "Политическая антропология". Текст начинается словами "Иными словами, политика, по словам Дитлера Промпа, это разновидность генетической конкуренции; ее назначение - распределение шансов на продолжение рода..." и заканчивается словами "также возможна локализация с преобладанием на какой-либо территории. И то, и другое требует дополнительных данных", "Если хотите автоматически получать информацию об обновлениях на сайте, подпишитесь на рассылку - Новости сайта Велесова Слобода". Материал состоит из следующих структурных частей: "Расовое мышление и нордическая раса", "Русские", "Расовые элементы в каждодневных наблюдениях", "Дополнение1", Дополнение2", "Дополнение3", сопровождается иллюстрациями. По тексту материала имеется ссылка на дату 12 января 2007 года, размещенная в сети Интернет по адресам:

1. http:\\www.ruskolan.com/rasa/_gen9.html

2. http:\\www.velesova-sloboda.info/antrop/snegov-russkie-s-tochki-zreniya-rassy.htm

3. http:\\www.forum.dpni.org/showthread.php?t=7304

4. http:\\www.pandia.ru/text/78/248/24490/php

5. http:\\www.uchebana5.ru/cont/1130870/html

6. http:\\www.pdf.knigi-x.ru/21 biologiya/407003-1-artem-snegov-biologicheskaya-istoriya-cheovecheskih-ras-est-isinnaya-osnovnaya-istoriya.php

7. http:\\www.yablor.ru/blogers/russkie-s-tochki-rassi/244606

8. http:\\www.docplayer.ru/27523962-russkie-s-zreniya-rassy.html

(решение Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.07.2018);

4517. Видеоматериал "С моей стены под музыку Коловрат - Скинхед.Рikrollа", имеющий размер 8,24 МБ (8 647 114 байт) общей продолжительностью 01 минута 45 секунд, содержащий слайд-шоу с изображениями представителей националистических объединений и их символики и музыкальную композицию, начинающуюся фразой "Коловрат, Росси - это я и ты..." и заканчивающуюся фразой "...Скинхед, скинхед, ты непобедим! Скинхед!" (решение Ленинского районного суда г. Курска от 23.07.2018);

4518. Аудиозапись "Nord Wolf - Эй, Жид" длительностью воспроизведения от 2 минут 31 секунды до 2 минут 44 секунд, начальный текст аудиозаписи "Эй, жид, ну что ж ты врешь? Сколько жертв погибло в лагерях", конечный текст аудиозаписи "Шесть миллионов - откровенная ложь, и ты это знаешь также, как и я" (решение Красноармейского районного суда Чувашской Республики - Чувашии от 06.08.2018);

4519. Видеоматериал "Format 18 Скинхеды. Слава России. Оставайся белым!!!!", содержащий призывы к осуществлению экстремистской деятельности (решение Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2014);

4520. Видеоматериал "Гордые кавказцы! Кавказ сила! Но не в этот раз!", содержащий призывы к осуществлению экстремистской деятельности (решение Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2014);

4521. Видеоматериал "Кавказцы получили...))) выгони черноту чурок дагов из наш", содержащий призывы к осуществлению экстремистской деятельности (решение Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2014);

4522. Видеоматериал "РоиССЯ 88OST [HD качество] НАШ любимый фильм", содержащий призывы к осуществлению экстремистской деятельности (решение Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2014);

4523. Видеоматериал "Формат 18 - в гостях у НСО", содержащий призывы к осуществлению экстремистской деятельности (решение Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2014);

4524. Видеоматериал "NSWP & F18", содержащий призывы к осуществлению экстремистской деятельности (решение Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2014);

4525. Видеоматериал "НС ФОР", содержащий призывы к осуществлению экстремистской деятельности (решение Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2014);

4526. Видеоматериал "Скинхед пи**ит цыганку", содержащий призывы к осуществлению экстремистской деятельности (решение Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2014);

4527. Аудиофайл: "Манежка - 282", содержащий призывы к осуществлению экстремистской деятельности (решение Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2014);

4528. Видеофайл "Застрахуй братуху", размещенный в сети Интернет на странице в социальной сети "ВКонтакте" по адресу: http://vk.com/id30535773 (решение Мегионского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.03.2015);

4529. Видеофайл "Уроки скинхеда", размещенный в сети Интернет на странице в социальной сети "ВКонтакте" по адресу: http://vk.com/id30535773 (решение Мегионского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.03.2015);

4530. Видеозапись "Мы победим" продолжительностью 1 минута 44 секунды, в которой произносимый текст начинается со слов: "Они объявляют Нам ..." и заканчивается словами: "Мы победим!", размещенная в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресам:

https://www.youtube.com/watch?v=8cw26SV115Y;

http://hlamer.ru/video/189422-My_pobedim_Rossiya_dlya_russkih;

https://vk.com/video688165_17185 8213;

http://portall.zp.ua/video/my-pobedim-rossija-dlja-russkikh/id-pj26FI1y5L.html (решение Ленинского районного суда г. Костромы от 05.12.2017);

4531. Видеозапись "Максим Базылев о сопротивлении" продолжительностью 25 секунд, в которой произносимый текст начинается со слов: "Идет этническая экспансия на нашу землю..." и заканчивается словами: " Все оправдано во имя собственной нации", размещенная в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресам:

https://vk.com/video82262785 _16226473 8

https://www.youtube.com/watch?v =5hXfFfhTJu0

http://mp3real.ru/video/5hXfFfhTJu0

http://portall.zp.ua/video/maksim-bazylev-o-soprotivlenii/id-5uKsSsuGWh0.html (решение Ленинского районного суда г. Костромы от 05.12.2017);

4532. Видеозапись "Дмитрий Боровиков!" продолжительностью 16 минут 46 секунд, в которой произносимый текст начинается со слов: "Освободить город от мигрантов требуют в Санкт-Петербурге..." и заканчивается словами песни: "Злей значит сильней", размещенная в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресам:

https://vk.com/videos12343584?q=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80 %D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0 %BA%D0%BE%D0%B2&z=video- 136607837_456239022 (упрощенная запись данной страницы: https://vk.com/video-136607837_456239022)

https://vk.com/videos12343584?q=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80 %D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0 %BA%D0%BE%D0%B2&z=video161358685_171651298 (упрощенная запись данной страницы: https://vk.com/video161358685_171651298);

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=GJPITXNJrFA (решение Ленинского районного суда г. Костромы от 05.12.2017);

4533. Видеозапись "Дмитрий Боровиков" продолжительностью 16 минут 46 секунд, в которой произносимый текст начинается со слов: "Освободить город от мигрантов требуют в Санкт-Петербурге..." и заканчивается словами песни: "Злей - значит сильней", размещенная в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресам:

https://vk.com/videos12343584?q=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80 %D0%B8%D0%B9%20%D0%B 1 %D0%BE%D 1 %80%D0%BE%D0% B2%D0%B8%D0 %BA%D0%BE%D0%B2&z=video-136607837_456239022 (упрощенная запись данной страницы: https://vk.com/video-136607837_456239022)

https://vk.com/videos12343584?q=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80 %D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0 %BA%D0%BE%D0%B2&z=video161358685_171651298 (упрощенная запись данной страницы: https://vk.com/video161358685_171651298);

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=GJPITXNJrFA (решение Ленинского районного суда г. Костромы от 05.12.2017);

4534. Видеозапись "В памет на на Дмитрий Боровиков - документален филм -превод" продолжительностью 16 минут 46 секунд, в которой произносимый текст начинается со слов: "Освободить город от мигрантов требуют в Санкт-Петербурге..." и заканчивается словами песни: "Злей - значит сильней", размещенная в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресам:

https://vk.com/videos12343584?q=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80 %D0%B8%D0%B9%20%D0%B %D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0 %BA%D0%BE%D0%B2&z=video-136607837_456239022 (упрощенная запись данной страницы: https://vk.com/video-136607837_456239022)

https://vk.com/videos12343584?q=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80 %D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&z=video161358685_171651298 (упрощенная запись данной страницы: https://vk.com/video 161358685_171651298);

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=GJPITXNJrFA (решение Ленинского районного суда г. Костромы от 05.12.2017);

4535. Статья (публикация) под названием "Взгляд русского человека на 2-ю Мировую войну", текст которой начинается словами "Объективно, я не понимаю, что и кто может праздновать 09 мая..." и заканчивается словами "то не верный ли это признак того, что белому человеку в этот день есть все основания горевать", размещенная в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресам:

http://knyaz-myshkin.livejournal.com/453146.html

https://via-midgard.com/news/vzglyad-nacional-socialista-na-9-maya.htm

http://fans-edge.info/dmitrij-nesterov-vzglyad-nacional-socialista-na-9-maya/ (решение Ленинского районного суда г. Костромы от 05.12.2017);

4536. Статья (публикация) под названием "Взгляд Национал-социалиста на 9 мая", текст которой начинается словами "Объективно, я не понимаю, что и кто может праздность 09 мая..." и заканчивается словами "то не верный ли это признак того, что белому человеку в этот день есть все основания горевать", размещенная в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресам:

http://knyaz-myshkin.livejournal.com/453146.html

https://via-midgard.com/news/vzglyad-nacional-socialista-na-9-maya.htm

http://fans-edge.info/dmitrij-nesterov-vzglyad-nacional-socialista-na-9-maya/ (решение Ленинского районного суда г. Костромы от 05.12.2017);

4537. Статья (публикация) под названием "Дмитрий Нестеров: "Взгляд Национал-социалиста на 9 мая", текст которой начинается словами "Объективно, я не понимаю, что и кто может праздность 09 мая..." и заканчивается словами "то не верный ли это признак того, что белому человеку в этот день есть все основания горевать", размещенная в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресам:

http://knyaz-myshkin.livejournal.com/453146.html

https://via-midgard.com/news/vzglyad-nacional-socialista-na-9-maya.htm

http://fans-edge.info/dmitrij-nesterov-vzglyad-nacional-socialista-na-9-maya/ (решение Ленинского районного суда г. Костромы от 05.12.2017).

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