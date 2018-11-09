Суд Швеции рассмотрит апелляцию "Газпрома"

Суд округа Свеа в Швеции рассмотрит апелляцию "Газпрома" на решения арбитража Стокгольма по спору с украинской компанией "Натфогаз" по поставкам газа, стало известно из проспекта к выпуску еврооблигаций российской компании. Предварительные слушания назначены на 27 ноября.

При этом дата слушаний по апелляции пока не назначена, уточняется в документе. "Газпром" оспаривает предварительное и итоговое решение арбитража Стокгольма по спору о транзите газа.

Стокгольмский арбитраж в декабре прошлого и феврале этого года вынес решения по спорам двух компаний по контрактам на поставку и транзит газа. Российской стороне было предписано выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. Однако, "Газпром" обжаловал решения весной этого года и потребовал полностью отменить решения.

После этого украинская сторона заявляла о поддержке ходатайства о принудительном взыскании средств и аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в Швейцарии и Нидерландах.