Трамп: На выборах во Флориде произошел крупный коррупционный скандал

Как написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter, в настоящее время правоохранители ведут расследование еще одного крупного коррупционного скандала, связанного с мошенничеством в городах Палм-Бич и Броуард во Флориде.

Речь идет о прошедших 6 ноября выборах в Конгресс. На них действующий сенатор от штата Флорида республиканец Рик Скотт набрал 50,21 процента голосов, а его соперник из демократического лагеря Билл Нельсон - 49,79 процента, после чего последний потребовал провести пересчет. Отметим, что ранее Нельсон занимал кресло сенатора от Флориды в течение 18 лет.

При этом сам Скотт тоже выступил с жалобой - по его словам, офис Бренды Снайпс, координатора выборов в округе Броуард, скрывал информацию о числе проголосовавших и о подсчете бюллетеней.

Согласно законодательству Флориды, автоматический пересчет голосов может быть назначен, если разрыв между кандидатами составляет менее 0,5 процента. В данном случае разрыв между Нельсоном и Скоттом - 0,42 процента. Если же и после пересчета разница составляет менее 0,25 процента, то проводится еще один пересчет.