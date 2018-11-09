Трамп пошутил про вмешательство Кремля в выборы губернаторов

Американский лидер Дональд Трамп пошутил, что в затянувшемся процессе подсчета голосов на губернаторских выборах в США "виновата Москва".
"То есть они только сейчас находят голоса во Флориде и Джорджии, хотя выборы состоялись во вторник?" - написал глава Белого Дома на своей странице в Twitter.
И иронично добавил: "Давайте обвиним в этом русских и потребуем незамедлительных извинений от президента Путина!"
Результаты подсчета голосов во Флориде и Джорджии складываются не в пользу демократов, настаивающих на наличии неучтенных голосов.
You mean they are just now finding votes in Florida and Georgia – but the Election was on Tuesday? Let’s blame the Russians and demand an immediate apology from President Putin!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 ноября 2018 г.