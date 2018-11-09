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09.11.2018 22:26
Рубрика: В мире

Трамп пошутил про вмешательство Кремля в выборы губернаторов

Текст: Александр Гацак

Американский лидер Дональд Трамп пошутил, что в затянувшемся процессе подсчета голосов на губернаторских выборах в США "виновата Москва".

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"То есть они только сейчас находят голоса во Флориде и Джорджии, хотя выборы состоялись во вторник?" - написал глава Белого Дома на своей странице в Twitter.

И иронично добавил: "Давайте обвиним в этом русских и потребуем незамедлительных извинений от президента Путина!"

Результаты подсчета голосов во Флориде и Джорджии складываются не в пользу демократов, настаивающих на наличии неучтенных голосов.

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