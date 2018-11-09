Трейлер: Хью Джекман и Стивен Фрай в мультике "Недостающее звено"

На YouTube опубликован первый трейлер анимационной приключенческой комедии "Недостающее звено" (Missing Link) - и выглядит он отлично.

Американо-канадское "Звено" - пятая полнометражка студии Laika, и рассказ в ней идет об открытии "бесстрашного и неутомимого исследователя Лайонела Фроста", озабоченного поисками подтверждений реальных почв под легендами и мифами.

В этот раз г-н Фрост обнаруживает пресловутое "недостающее звено" эволюционной лестницы. Причем трехцентнеровое "звено" оказывается той еще "милотой" и занозой.

First Trailers and New Images Arrive For LAIKA's 'Missing Link' https://t.co/IlRikyXhyI pic.twitter.com/7SU2MRZp0C — Animation For Adults (@AFAblog) 9 ноября 2018 г.

Цель же, явив себя миру, Линк преследовал утилитарную - заручиться поддержкой в поиске своих родственников, обитающих, по слухам, в былинной Шангри-Ла.

I’m in a film and it’s simply marvellous! Watch the trailer here and get ready to go on a hilarious adventure with us in 2019. #MissingLink https://t.co/1DUGCkpnYa @Lionsgateuk pic.twitter.com/kUIeGpcQE7 — Stephen Fry (@stephenfry) 8 ноября 2018 г.

На оригинальной озвучке фильма - Хью Джекман, Зои Салдана, Тимоти Олифант ("Дэдвуд"), Эмма Томпсон, Зак Галифианакис и Стивен Фрай.

Режиссер и автор сценария - "оскаровский" номинант Крис Батлер ("Паранорман, или Как приручить зомби", "Кубо. Легенда о самурае").

Мировая премьера фильма - 5 апреля 2019 года. Российская еще не определена.