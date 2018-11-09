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Трейлер: Хью Джекман и Стивен Фрай в мультике "Недостающее звено"

НОВОСТЬ09.11.2018, 12:55
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован первый трейлер анимационной приключенческой комедии "Недостающее звено" (Missing Link) - и выглядит он отлично.

Американо-канадское "Звено" - пятая полнометражка студии Laika, и рассказ в ней идет об открытии "бесстрашного и неутомимого исследователя Лайонела Фроста", озабоченного поисками подтверждений реальных почв под легендами и мифами.

В этот раз г-н Фрост обнаруживает пресловутое "недостающее звено" эволюционной лестницы. Причем трехцентнеровое "звено" оказывается той еще "милотой" и занозой.

Цель же, явив себя миру, Линк преследовал утилитарную - заручиться поддержкой в поиске своих родственников, обитающих, по слухам, в былинной Шангри-Ла.

На оригинальной озвучке фильма - Хью Джекман, Зои Салдана, Тимоти Олифант ("Дэдвуд"), Эмма Томпсон, Зак Галифианакис и Стивен Фрай.

Режиссер и автор сценария - "оскаровский" номинант Крис Батлер ("Паранорман, или Как приручить зомби", "Кубо. Легенда о самурае").

Мировая премьера фильма - 5 апреля 2019 года. Российская еще не определена.

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