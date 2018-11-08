Появились первые фото со съемок продолжения "Дэдвуда"

Первые фото со съемок полнометражного "Дэдвуда".

Легендарный телевестерн возвращается спустя 12 лет после своего завершения, что подтверждается первыми фото со съемочной площадки.

Deadwood finally has a bigger jail for George Hurst's henchmen. pic.twitter.com/WMwu8MsRm8 — Ram Nation (@brentheater007) 6 ноября 2018 г.

Несмотря на то, что собрать актерский состав культового сериала было крайне тяжело, съемки полнометражного фильма, который обещает стать достойным финалом проекта, все же стартовали.

Каст картины следующий: Иэн Макшейн, Тимоти Олифант, Молли Паркер, Паула Малкомсон, Джон Хоукс, Анна Ганн, Дейтон Калли, Брэд Дуриф, Робин Вайгерт, Уильям Сэндерсон, Ким Диккенс, Джералд МакРэйни.

Среди новых лиц стоит отметить Джейд Петтиджон.

Режиссером выступил Даниэль Минахан, ранее работавший над "Дэдвудом", а также "Игрой престолов" и "Настоящей кровью".

За сценарий вновь отвечает талантливый Дэвид Милч. Стоит отметить, что Кейси Блойсу, программному директору HBO, готовый скрипт очень понравился. "Сценарий блестящий", - отметил он.

The second day of filming on Deadwood at Melody Ranch, Newhall, CA.. pic.twitter.com/7QPenexAhw — Ram Nation (@brentheater007) 7 ноября 2018 г.

Уточним, что официальный синопсис на данный момент отсутствует, и пока есть лишь слухи. По предварительным данным, финал истории, который развернется спустя 10 лет после окончания третьего сезона, будет посвящен встрече старых врагов и союзников на дне празднования Южной Дакоты, который не только затронет старые раны, но и проверит на прочность прежние союзы героев.

Напомним, что в центре истории сериала был городок Дэдвуд времен "золотой лихорадки", когда кольты были быстры, шерифы недолговечны, а могильщики каждый день колотили свежие гробы.

"Дэдвуд" просуществовал три сезона, художественно интерпретировал реально существовавших личностей, неоднократно получал награды и до сих пор является одним из самых культовых сериалов в истории телевидения.