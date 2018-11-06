Создатели "Игры престолов" рассказали про альтернативный финал сериала

Восьмой, заключительный сезон "Игры престолов", который нам должны показать в следующем году, будет состоять всего из шести эпизодов. Но это не значит, что зрителя сильно обделят метражом - как настоятельно озвучено, или все серии, или часть их станут более объемными по времени, суть полнометражными фильмами.

В свете чего занятно, что еще в 2012 году, когда вышел второй сезон саги, ее шоураннеры Бениофф и Уайсс планировали финишировать свой опус магнум, в случае на то необходимости, приблизительно так же - разбив финал на три полнометражные картины. Об этом передает EW.

Демиурги уточнили, что план не виделся им идеальным, но поскольку они опасались, что канал HBO, на тот момент еще не ведавший, насколько золотыми яйцами будет доиться GOT-корова, откажет в должном финансировании проекта, пара и сочинила альтернативный вариант - ИП-фильмы для показа в кинотеатрах.

К счастью, такая вычурность не понадобилась, и Бениоффу и Уайссу, как знаем, вскоре дали полный карт-бланш и горы денег: уже известно, что на производство восьмого сезона было потрачено примерно по пятнадцать миллионов долларов за серию, при этом сезон снимали без малого год - только на съемки одного из сражений финала ушло два с половиной месяца.

Точной даты премьеры увершия одного из самых важных современных телесериалов по-прежнему нет.

Ранее стало известно, что у первого спиноффа ИП появились официальное название и исполнитель главной роли.